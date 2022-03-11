大S不剝蝦 具俊曄要媽媽挑魚刺 網友笑：真的很配

台灣女星大S（徐熙媛）8日無預警宣布同韓國舊愛「酷龍」成員具俊曄再婚，閃婚的舉動震驚兩岸三地。而過去大S曾在大陸綜藝節目《幸福三重奏》中提到的「剝蝦論」引來不少爭議，而巧合地有網友則翻出具俊曄和媽媽上綜藝節目的畫面，原來他要媽媽挑魚刺才吃魚，一個要人剝蝦、一個要人挑魚刺的習慣，讓不少網友笑言其實他們很配。

大S過去曾在綜藝節目《幸福三重奏》中表示自己不喜歡剝蝦，如果要吃蝦一定要男人幫忙剝：「你知道我從小到大都是我爸剝給我吃，我爸不在之後我就不吃了，我媽就說吃蝦一定要是男人幫你剝，所以我嫁給我老公之後，他如果不幫我剝，我也不講，他如果幫我剝我就吃。」當時有不少網友質疑大S有公主病。

大S曾揚言自己不會剝蝦。（微博圖片）

而沒想到原來大S老公具俊曄在飲食上都有一個共同點，就是他需要媽媽挑完魚刺才吃魚。在早年母子二人上相親實境節目《戀愛的滋味》時，當時75歲的媽媽在他家煮飯，更一邊煮飯一邊嘆氣，在拿魚出來清洗的時候叨念着：「要給你挑魚刺到什麼時候啊！」不禁讓網友笑言其實他們都好配，還搞笑猜想婚後的他們不買魚蝦作菜，因為節省麻煩。

具俊曄媽媽要幫兒子挑魚剌。（微博圖片）

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文章授權轉載自《香港01》