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全家悄換迎客音效 他回味舊版洗腦旋律「等楞惹愣等愣」網笑翻
四大超商都有專屬音效迎接顧客進店，但近日就有網友發現全家悄悄更換新音效，變得更加輕快、俏皮，可是原PO卻覺得新版本音效反而「不夠洗腦」，貼文一出才讓許多網友驚覺「完全沒發現耶！」，而多數人也和原PO同感，坦言對新音效的評價不好。
一位網友在PTT發文分享「全家換新進店音效」，以往大家熟悉的鈴聲節奏緩慢，原PO就形容「原本的『等楞惹愣等愣、等愣惹惹扔』的開門聲蠻有辨識度的呀」，但全家近日悄悄換了全新風格的鈴聲，節奏反而較輕快、俏皮。
▲全家舊版音效太過洗腦！
▲全家新版音效節奏輕快、俏皮。
全家更換新鈴聲的消息曝光後，引起網友們討論，但許多人反而都先被原PO形容聲音的文字給逗樂了，直呼「等楞惹愣等愣、等愣惹惹扔」有聲音，可見舊版音效早已深深烙印在顧客心中。
多數人的反應都是認為新音效「不夠洗腦」，「舊的太經典，新的會覺得彆扭」、「新音效好怪，也沒特別好聽」、「原本的比較洗腦」、「想問店員聽一整天會不會很煩躁？我只聽一下都覺得煩了」、「今天聽到了！覺得不習慣，也不是很好聽」，但也有另一派網友認為新版音效俏皮可愛，更加討喜。不過，當中有網友就透露，其實每隔一段時間全家都會推出期間限定音效，未必是突然更換。
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