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惡鄰放任小孩在車道打球四處砸 她裝監視器求自保

聯合新聞網 / 綜合報導
網友抱怨鄰居放任孫子在社區車道玩耍。示意圖/Ingimage
網友抱怨鄰居放任孫子在社區車道玩耍。示意圖/Ingimage

許多家長會讓孩子在社區公共空間玩耍，不過日前一名網友發文表示，有戶鄰居非常無理，不僅放任孫子在社區玩躲避球，連球砸到花盆，讓花斷裂都沒有一句道歉，讓她只好自行裝監視器自保。

網友在「爆料公社」發文表示，社區鄰居愛講他人是非，車道只有他兒子可以停車，其他人暫停還會被指責。甚至不能制止他孫子在車道玩，彷彿整個社區車道都是小孩的遊樂場。小孩平時都在大家進出的社區車道打躲避球，除打斷花，也時常打到別人家鐵門，甚至砸到車。一旦制止小孩打球，就會淪為鄰居攻擊對象。原PO目前已加裝監視器，避免花盆和車遭到破壞，但對於這種惡鄰居是否要繼續隱忍，她選擇上網詢問網友意見。

網友們紛紛留言提出想法，「就全社區的人一起排擠他呀！他兇你比他更兇，幾次之後知道你不是軟柿子他就閉嘴了」、「這種人最怕遇到比他還惡的人，還有這種人最怕痛了，深深痛一次就會變成人人口中的好鄰居 」、「跟他們一起玩躲避球啊！他們不是喜歡玩？那就陪他們玩，然後記得打爆他們不要手下留情嘿」、「你就做一樣的事，沒理由他做你們不能做吧，做到他受不了看誰先動手，他動手了，沒理由他打我不能打吧？一整個合理」。

監視器 車道 爆料公社

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