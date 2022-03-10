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豬肉攤買生腸形狀超詭異 內行曝真相：部位差十萬八千里

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在豬肉攤買回來的生腸讓他嚇了好大一跳。 圖／翻攝自「廚藝公社」
一名網友在豬肉攤買回來的生腸讓他嚇了好大一跳。 圖／翻攝自「廚藝公社」

台灣人喜歡上傳統市場買菜買肉，覺得菜市場的東西物美價廉又新鮮，一名網友日前買了生腸，但是回家煮熟後看到外觀卻讓他嚇了好大一跳，懷疑自己買錯了，照片一PO網後，有內行人直指原PO買的根本不是生腸。

原PO在「廚藝公社」表示，他到豬肉攤去買生腸，沒想到回家煮熟後卻讓他嚇了一跳，因為出現好幾條細長的長條物，彷彿就像蟲一樣，原PO不知道自己是不是買錯了，只好上網貼文求助「請問這是什麼腸子？」

照片讓不少人看了都起雞皮疙瘩，「像很多隻腳的蟲」、「沒食慾了～我家這裡的菜市場都處理的很乾淨耶」、「蟲蟲危機？」、「你有處理過嗎？不會是直接煮？」、「本來都很喜歡吃，結果看了這張，都不敢吃了」、「也太噁心了」、「就算不是寄生蟲也不要冒險吞下肚」、「生腸是輸卵管不會有蟲，你這是外面沒處理，還是把它給翻了啊？那一根根的應該是血管吧？」

不過有內行人解釋，「那是動脈血管啦！攤商沒有把血管處理掉，用刀割掉就好」、「這是心管，也稱大動脈，攤販沒切乾淨，把上面油剃乾淨是可以吃的，脆脆的」、「這是連接豬肺的血管或氣管，重點跟你買的生腸位置差了十萬八千里」。

所謂的「生腸」又稱為是「脆腸」，其實是豬的輸卵管與子宮，只有母豬身上才有，口感爽脆不膩，是黑白切當中常見的食材。豬生腸屬於子宮的體積較輸卵管的部位小，所以其實大部分吃到的都屬「輸卵管」。這部位因為長得像「腸子」形狀，又跟「生殖」功能有關，因此才被稱為「生腸」。

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