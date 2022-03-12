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色香味俱全的下飯佳餚 網推五大燒臘主菜排行出爐！

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
網友熱議的燒臘主菜Top5網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
網友熱議的燒臘主菜Top5網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近半年「燒臘」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大最受歡迎燒臘主菜網路聲量排行。

港式料理深受台灣人喜愛，其中燒臘更是廣為人知的美味佳餚，除了價格親民，從燒臘攤車傳來的香味更是讓人垂涎欲滴，也因此成為不少外食族的日常便當選擇。

「燒臘三寶」經典不敗 脆皮燒肉秒看店家水準

觀察網友們熱議的燒臘主菜，俗稱燒臘三寶的「燒鴨」、「叉燒」和「油雞」皆榜上有名，其中以「燒鴨」最廣受討論，不少網友提到因為醃製過的鴨肉軟嫩多汁，外皮又酥脆油亮，讓許多吃過的民眾都讚不絕口，表示「我吃燒臘只會吃燒鴨」、「有時候中午就會賣完超搶手」等，成為燒臘店必點的招牌菜色之一。

而「叉燒」和「油雞」也是民眾常點的主菜，就有網友分享「叉燒吃起來肉質軟嫩，醬汁很下飯」、「叉燒最好是半肥瘦」等，認為叉燒的醬汁和脂肪比例是美味的關鍵；「油雞」也同樣受到民眾喜愛，有網友認為搭配「蔥油醬」更能提升油雞的美味，留言「蔥油鹹鹹的搭配油雞超讚！」、「油雞加油蔥真的很強！此生最愛！」。

除此之外，不少人更認為「脆皮燒肉」是燒臘店的評分指標，表示脆皮燒肉的外皮越脆越能展現店家的功力，就有網友說「一間燒臘厲不厲害先看他的燒肉」、「好的燒肉帶你進天堂，壞的燒肉像吃棒棒糖」、「皮不脆肉太柴就不用再去了」等，可見大家對於脆皮燒肉的口感相當有要求；而「燒鵝」則是因為做工複雜且講究醃製調味，因此不少燒臘店家是「每天限量販售」，引發網友表示「有錢還不一定吃得到」等。

來自香港的燒臘料理，如今已在台灣街頭遍地開花、隨處可見，上述提到的熱議燒臘主菜你都吃過了嗎？今晚不妨就來點港式燒臘為晚餐加菜吧！

色香味俱全的下飯佳餚 網推五大燒臘主菜排行出爐！ 圖片來源/unsplash
色香味俱全的下飯佳餚 網推五大燒臘主菜排行出爐！ 圖片來源/unsplash

觀看原文→https://bit.ly/37jMjZa

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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