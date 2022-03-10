饕客吃「1公斤起司披薩」2片懷疑人生 網友見「起司瀑布」卻喊更想嗑

新美食登場當然要嘗鮮一下！一名網友日前試吃連鎖披薩店推出的「1公斤究極起司披薩」，才吃到第2片就「懷疑人生」，呼籲不愛起司的人不要挑選，不過其他網友看到「起司瀑布」照後紛紛大喊「還不吃爆它」。

一名有起司控的網友日前在臉書社團「爆廢公社」表示，最近達美樂推出新產品「1公斤究極起司披薩」，讓他產生極大興趣。據官網顯示「1公斤究極起司披薩」大小為16吋，在紐約餅皮上擺放1公斤的莫扎瑞拉起司，而該披薩的起司含量比一般披薩多出7倍。

他吃了滿到溢出來的起司披薩，秀出「起司瀑布」實物照表示，吃第1片很爽，「第2片開始懷疑人生」，驚呼起司比餅皮還厚，「放進嘴巴要用喝的」，認為「沒有很愛起司的真的先不要，愛起司的我吃兩片也差不多了。」並提醒想吃這款的人最好4人分著吃。

一名網友吃連鎖披薩店的「1公斤究極起司披薩」，才吃到第2片就「懷疑人生」。（翻攝自臉書社團「爆廢公社」）

雖然他呼籲大家吃該款披薩需要考慮一下，但從照片可以看出餅皮幾乎被起司覆蓋住，加上他拿起披薩時，牽絲一長串「起司瀑布」，讓其他網友大喊「我覺得你讓我更想買了」、「看起來超好吃的」、「芝士就是力量」、「起司用喝的也是不錯」、「吃啦哪次不吃」、「我想吃這個肥之呼吸」。

也有不少網友被起司海景嚇到表示，「這個吃完壽命減半，嗯湯（不行）」、「感覺冷掉很恐怖」、「這個會吐」、「起司剛剛好是美味，太多完全很膩很可怕。」、還有網友恭喜原Po「成功戒掉起司」。