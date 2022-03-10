捷運電扶梯「卡整排突起物」 官方曝功能勸：不要小看它

平常上班、上課總是行色匆匆，你是否會留意到身邊的小細節？像是兩座手扶梯間，總有整排不同形狀的突起物，到底用途為何，日前台北捷運在臉書分享冷知識，引發網友討論。

台北捷運為雙北重要交通運輸工具，為方便旅客進出，站內設有多座電扶梯，網路上常見「扶梯站那邊」的爭論，但少有針對電扶梯本身的討論。近日北捷在臉書發問「電扶梯上的突起物件是什麼」，並提供「防滑行裝置」和「廣播喇叭」兩個選項，勾出網友諸多揣測。

北捷在臉書分享冷知識，引起網友討論。 圖／翻攝自「台北捷運 Metro Taipei」臉書專頁

隨後北捷公布正確答案為「電扶梯防滑行裝置」，解釋雖然電影中成龍從電扶梯的扶手蓋板滑行而下相當帥氣，但在現實生活中非常危險，為了防範有人做出危險動作，便在扶手蓋板上加裝「連續間隔的突起物件」，不止能避免扶手蓋板被當溜滑梯，還可以防止乘客掉落物直接滑至底部而發生危險。

雖然不少網友猜對，但答案揭曉後仍表示「溜滑梯也太誇張了！太好笑了！是要趕時間用溜得比較快嗎？」、「有的是尖的耶！感覺痛」、「一旦滑下去就會有蛋蛋的哀傷」、「還真的是防滑喔？！我以為是安裝檢修孔」、「絕育神器」、「不得不說每次搭電梯我都在想哪一天我真的很想這樣滑下去，謝謝捷運的裝置一直阻止我的想法」。

有人歪樓力挺成龍「成龍是不會怕這個的……」，北捷小編則笑回「需要設置一個進階版」，同時也留言強調「大家不要因為它小小的就輕易嘗試，得不償失啊～我們希望大家都平安出門or回家」。