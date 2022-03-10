單人吃壽喜燒加收200元清潔費 他悲喊：一個人怎麼了嗎

日前有名網友在爆料公社發文悲訴，他因為一個人吃壽喜燒就被加收200元清潔費，因此委曲地直呼「這算歧視嗎？」文章曝光，隨即引起網友熱議。

網友說他心血來潮打算中餐吃壽喜燒，想不到一入店，服務生得知他一人用餐後，就表示要加收200元清潔費，頓時讓網友傻眼，「請問一位怎麼了嗎？怎麼了啊？」並詢問眾人這個規定是否合理。

底下有網友為他打抱不平，「辛殿還直接拒絕一個人用餐呢，單身狗邊緣人錯了嗎」、「邊緣人已經很可憐了！連吃東西也要被排擠」、「都一個人了還多收錢，真的心裡阿雜欸」。也有人安慰他或給建議，「找現場的單人湊成對」、「200還好，我遇到的都說客滿或休息」、「覺得不合理就不要坐下來吃，咱們再換一間！」、「我都訂兩個人的位置，到場說另一位稍後到，我先入場食用，之後服務員再來詢問就回對方臨時有事沒辦法來，我已經吃了總不會請我離開吧」、「你是缺那200的人嗎？不！你是缺另外ㄧ伴！」。

也有人解釋加收錢是考量到成本，只要店家事先有說明即可，「你沒有錯，但人家做生意的就是要賺錢」、「你佔了兩人位子阿」、「如果有單人桌的話就沒這問題啦，純粹你佔掉了雙人桌或四人桌的概念，很單純的成本問題」、「如果規定有說明，本來就是自己選擇要不要吃，不能怪店家」。