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壽司郎爽吃1小時結帳「0元」 狂人免費手段曝光引熱議

聯合新聞網 / 綜合報導
網友到壽司郎用餐，最後吃完都不用付錢，手法一曝光引發爭議。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
網友到壽司郎用餐，最後吃完都不用付錢，手法一曝光引發爭議。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

日本連鎖壽司店壽司郎去年曾在台灣因為行銷活動引爆「鮭魚之亂」，近日就有內部店員又曝光「吃免錢」的奇怪亂象，引發底下網友們痛批該行為真的是貪小便宜到沒有極限，非常丟臉。

店員在臉書「靠北壽司郎」表示，有兩個阿姨到店內吃了一小時，只點了七味粉和薑片，然後不斷地重覆點，再配抹茶沖熱水喝，聊天的過程中也沒有再加點其他東西，最後卻完全不用付錢就離場，引發網友討論。

Po文的店員則好奇問廣大網友「自己跟她們說消費0元，直接走出去就好」，這樣子有錯嗎？其他網友則留言表示「低消就是為了這種人存在的啊」、「當下午茶的概念」、「人不要臉天下無敵」、「應該要規定每人低消40元」、「日本店長會說客人是至高無上的。」

不過也有人開玩笑指出，下次看到這兩位阿姨、直接遞上薑片跟七味粉吧，下午茶時間沒客人可以衝衝人氣，網友解釋，雖然她們吃的東西也需要成本，不過壽司郎應該隨便一個客人用餐就可以抵掉損失，不妨輕鬆看待這類人吧！

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