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大S與具俊曄20年沒見面卻閃婚 作家點出關鍵：真的很奇怪
韓團「酷龍」具俊曄昨天宣布娶大S，震撼眾人，他也提到是在找出大S電話後，鼓起勇氣按下手機，並且主動求婚成功，各界也紛紛給予祝福，不過兩人已經有20年沒見面，這次僅靠視訊就互定終身，讓作家顏擇雅直呼「這事真的很奇怪」。
顏擇雅昨天(8日)晚上在臉書發文談對具俊曄、大S結婚的看法，她認為20年沒換手機號碼不奇怪，但是20年沒見面，聯繫上竟然是先登記結婚，再公布婚事，然後才要見面，「這事就真的很奇怪了」。
顏擇雅認為，「見面不是視覺而已，還包括觸覺還有嗅覺，雙方怎麼知道彼此還喜歡對方身上的氣味，人年紀大了，氣味是會變的，還有，不讓小孩跟對方碰面，怎麼知道他們彼此之間有沒有緣份？再怎麼喜歡小孩的人也會遇到怎麼看怎麼不順眼的小孩，這是緣分問題」。
顏擇雅最後也說，「20年間，彼此不知道已經多出多少不可理喻的生活習慣，婚姻的生死門到頭來不都是生活習慣嗎？」，網友看到也紛紛留言說，「有些事不好說，有些細節不要問」、「以前的人連不認識都可以結婚了！」、「喔喔...原來離婚登版面形同徵婚」。
具俊曄透露，今天就會飛來台灣，與大S團聚，此行預計在台灣停留兩個月，他坦言心情相當緊張，也承認當初是因為經紀公司干預加上粉絲強烈反對，才不得不和大S分手，「但我再也沒遇過比大S更好的女人」，因此這次聯繫上，不想再次錯失良機。
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