快訊

俄烏戰爭給中國大陸警示 外媒：習近平應暫不會對台動武

大S人不在韓國怎麼登記結婚？ 8張圖文教學一看就懂

鎳2天飆漲250% 網友暴動「家裡2物瞬間增值」：賺翻了

聯合新聞網 / 綜合報導
鎳價近兩天演出瘋漲行情。 （路透）
鎳價近兩天演出瘋漲行情。 （路透）

俄烏戰爭影響，連帶讓銅、鎳、鋁價格上升，倫敦鎳價8日在一天內飆漲逾5萬美元，漲幅超過一倍，報價突破每噸10萬美元，兩天漲幅達史無前例的250％，迫使倫敦金屬交易所（LME）在8日暫停鎳交易。有網友見狀後熱議，「家裡的鍋碗瓢盆和老硬幣要瞬間增值啦」。

倫敦金屬交易所（LME）因此暫停鎳期貨合約交易，也取消8日整天所有已結算的交易，台灣相關廠商昨天也宣布進入全面封盤、暫停報價的狀態，不少人疑問「到底發生什麼事？」，主要推力是俄羅斯入侵烏克蘭助長供應短缺及市場炒作等因素，但漲勢失控還是讓人無法想像。

有網友在PTT發文說，「倫敦鎳漲破10萬啦！一天漲幅破100％，大家家裡有用到不鏽鋼的鍋碗瓢盆瞬間增值啦！五天以來鎳已經增值四倍了 換算不鏽鋼大約漲30％，老鐵們！砸鍋賣鎳啦！」。

貼文曝光後網友也暴動回應，「好可怕物價要大漲了」、「鍋碗瓢盆當心被偷」、「俄羅斯是鎳的產地之一」、「剛丟了四個便當盒上資源回收車才看到這篇」、「真的家裡有老硬幣賺翻了」、「等下去掃貨，發大財」、「我家好多鍋碗瓢盆，賺翻了」。

LME表示，預期周五（11日）前都不太可能重啟鎳交易，一系列措施是計畫確保鎳市場重啟後井然有序。業者表示，市場對於鎳價劇烈變化普遍持著難以相信的態度，部分廠家認為行情漲勢應在3月底前望回檔修正，無需過度驚慌，靜觀其變即可。

鎳價

延伸閱讀

大成鋼避險部位虧損3.66億元 鎳價短期飆升不利獲利

年終40個月好羨慕 長榮海運今年開12職缺引網暴動

「人間香奈兒」Blackpink Jennie自曝美胸辣照 深V曲線讓全網暴動

子瑜57秒「女友視角」視訊電暈粉！辣穿小可愛中空裝一彎腰引暴動

相關新聞

鎳2天飆漲250% 網友暴動「家裡2物瞬間增值」：賺翻了

俄烏戰爭影響，連帶讓銅、鎳、鋁價格上升，倫敦鎳價8日在一天內飆漲逾5萬美元，漲幅超過一倍，報價突破每噸10萬美元，兩天漲幅達史無前例的250％，迫使倫敦金屬交易所（LME）在8日暫停鎳交易。有網友見狀後熱議，「家裡的鍋碗瓢盆和老硬幣要瞬間增值啦」。

雜物亂堆、浴室不清…民宿一晚卻開這價錢 網：花錢去資源回收廠睡覺

有些人出遊會選擇民宿而非飯店居住，但日前就有網友成為冤大頭，在社群網站貼出一晚要價2萬的民宿環境照片，唯有房間尚可，其他公共空間則十分雜亂，照片貼出後，網友們紛紛表示太扯，直呼...

超商如廁驚見馬桶座「凸現」柱狀體 內行人揭貼心用途

馬桶是我們日常生活中的必需品，加上一些創意小巧思，或許就能大幅提高生活便利度。一名男網友日前外出借用萊爾富的廁所，發現馬桶座上多了一根粉紅色的鏤空柱狀物，於是拍下照片上傳到社群網路，引發熱烈討論。

他走雪隧常遇「前車鬼遮眼」 眾人曝真實情況嘆：到處都這樣

國道五號雪隧每逢假日或連假時常有「龜速車」，導致整個車隊塞車排得落落長，引發民怨。日前就有一名網友抱怨，走國五接雪隧時常會遇到「前車鬼遮眼」...

他誤丟顧客假牙遭求償發文討拍 網酸：手機放桌上你也丟？

對於有戴假牙的人來說，去吃到飽餐廳時可能會將假牙取下後去取餐，回來用餐時再裝上。但近日就有服務生未注意，在顧客離席時清理桌子，且誤將假牙丟到垃圾桶，因而產生紛爭...

裝熟魔人拗免費LOGO 設計師爆氣隨手畫Q版火柴人

一個好的LOGO須傳達品牌特色及公司理念等等，設計起來相當不易。然而，日前有名設計師網友指出遇到裝熟魔人要求免費LOGO，讓他氣得隨手一畫交差，並表明「如需升級精緻版，加購價總共7000元！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。