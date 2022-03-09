鎳2天飆漲250% 網友暴動「家裡2物瞬間增值」：賺翻了

俄烏戰爭影響，連帶讓銅、鎳、鋁價格上升，倫敦鎳價8日在一天內飆漲逾5萬美元，漲幅超過一倍，報價突破每噸10萬美元，兩天漲幅達史無前例的250％，迫使倫敦金屬交易所（LME）在8日暫停鎳交易。有網友見狀後熱議，「家裡的鍋碗瓢盆和老硬幣要瞬間增值啦」。

倫敦金屬交易所（LME）因此暫停鎳期貨合約交易，也取消8日整天所有已結算的交易，台灣相關廠商昨天也宣布進入全面封盤、暫停報價的狀態，不少人疑問「到底發生什麼事？」，主要推力是俄羅斯入侵烏克蘭助長供應短缺及市場炒作等因素，但漲勢失控還是讓人無法想像。

有網友在PTT發文說，「倫敦鎳漲破10萬啦！一天漲幅破100％，大家家裡有用到不鏽鋼的鍋碗瓢盆瞬間增值啦！五天以來鎳已經增值四倍了 換算不鏽鋼大約漲30％，老鐵們！砸鍋賣鎳啦！」。

貼文曝光後網友也暴動回應，「好可怕物價要大漲了」、「鍋碗瓢盆當心被偷」、「俄羅斯是鎳的產地之一」、「剛丟了四個便當盒上資源回收車才看到這篇」、「真的家裡有老硬幣賺翻了」、「等下去掃貨，發大財」、「我家好多鍋碗瓢盆，賺翻了」。

LME表示，預期周五（11日）前都不太可能重啟鎳交易，一系列措施是計畫確保鎳市場重啟後井然有序。業者表示，市場對於鎳價劇烈變化普遍持著難以相信的態度，部分廠家認為行情漲勢應在3月底前望回檔修正，無需過度驚慌，靜觀其變即可。