裝熟魔人拗免費LOGO 設計師爆氣隨手畫Q版火柴人

一個好的LOGO須傳達品牌特色及公司理念等等，設計起來相當不易。然而，日前有名設計師網友指出遇到裝熟魔人要求免費LOGO，讓他氣得隨手一畫交差，並表明「如需升級精緻版，加購價總共7000元！」

一名設計師網友在Facebook粉絲專業「靠北設計師」發文表示，有人私訊急要他幫忙設計LOGO，想不到對方沒有付錢的打算，還出言不遜說「你設計系畫個logo很快的吧」，接著開出條件希望是帶點童趣的手繪風，且強調飲料好喝。無理要求讓網友氣得拿鉛筆在紙上一揮，畫出火柴人手拿飲料的圖片，對方卻回覆：「？？？？要精緻的ok？」網友則耐住脾氣解釋這是免費版，如要升級就需加購價共7千元。

網友分享設計專業不受重視的經驗。圖擷自 Facebook

文章一出，其餘網友紛紛誇讚草圖不錯看，「其實都有達到客戶要求誒」、「這個不錯啊，很有童趣」、「怎麼我會覺得，他真的拿你這個去做logo或許會火起來」、「等一下，你設計的好可愛喔，根本沒問題啊」，或是給予安慰，「還好他沒有拿你的免費版，去找能用一杯飲料換的加價購」「在這個設計師開業紅了以後，封口費不夠，這會成為他競爭對手最好的宣傳」。

也讓其他網友大嘆設計專業不受重視，「遇到這個，通常對方第二次的留言我就已讀了」、「設計人感嘆」、「這種話我聽很多，也曾經幫忙過，最後的結果是完成之後對方消失不見」、「這種只有一個字，滾」、「自以為友情就可以亂行情，要養人家全家嗎」。