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大S閃婚舊愛具俊曄…「酷龍」當年到底多酷？ 網友翻出洗腦神曲「繞繞繞」

聯合新聞網 / 綜合報導

去年11月宣布與汪小菲離婚的大S，今日突然宣布與舊愛韓國「酷龍」成員具俊曄結婚，消息震驚眾人。大S與20多年前的舊愛具俊曄再續情緣，喚醒不少五、六年級生對韓團「酷龍」的回憶，好奇問「酷龍當年到底多酷？」眾人一面倒回應「超酷」、「放到現在還是很潮」。

「酷龍」團員具俊曄（後）今與大S傳婚訊。聯合報系資料照
「酷龍」團員具俊曄（後）今與大S傳婚訊。聯合報系資料照

大S再婚成為今天最震驚的娛樂圈消息，對象竟是20多年前曾來台發展的韓團「酷龍」成員具俊曄。有網友在《PTT KoreaStar》板發文表示，對韓國「酷龍」的印象是在國中時期，周末看藝人張菲主持的節目，偶爾會邀請到「酷龍」表演，記得他們的歌曲「繞繞繞（Bing Bing Bing）」風靡全台，相較於現在一堆韓團，覺得以前韓國藝人似乎比較有趣，想知道大家是否也瘋過他們， 好奇問「酷龍當年到底多酷？

貼文一出，眾網友齊聲回應「超酷」、「真的很酷啊」、「連我爸沒在關注藝人的，之前聽到他的歌都知道是酷龍」、「旋律洗腦到現在還會唱」、「團員身材好到不行」、「酷到光陽都出了一台酷龍摩托車」、「以前以為是在韓國不紅才來台灣發展，後來知道當時他們在韓國超紅嚇到」、「放到現在還是很潮」。

由姜元來、具俊曄組成的「酷龍」是韓流男團始祖，在KPOP尚未席捲全球時，歌曲就已經被藝人徐懷鈺、杜德偉、蘇慧倫及草蜢等歌手翻唱，成為台灣家喻戶曉的偶像。1998年來台發展，具俊曄和姜元來唱跳能力極強，具俊曄更有韓國舞王之稱，很快就吸引了大S的目光，大S為了追星，親自到了酷龍的演唱會，透過朋友牽線以「超級粉絲」之姿見到具俊曄，兩人就此一見鍾情。

大S

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