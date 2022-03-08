遊客搶餵食又嚇貓 他嘆猴硐貓村非貓天堂呼籲「別去了」

位於新北瑞芳的猴硐貓村因棲息著大量的貓，因此曾獲CNN推薦為全球六大賞貓景點之一，堪稱貓奴聖地。然而，日前有名網友分享他的所見，認為貓村存在許多隱患，直言「如果只是去增加貓咪的壓力，那還是拜託大家別去了」。文章曝光，網友反倒指出問題根源來自於人。

網友在Dcard發文表示，他在貓村的三小時裡，就一堆許多小朋友拿著貓罐頭、貓條追著貓搶著餵食，或是衝向蹲在路邊的貓大叫，讓貓嚇到跳進樹叢躲避，這些情況讓網友感到心疼，「他們不該生活在那樣的環境下，那邊真的不是貓天堂，只是有些人自欺欺人的認為著」。

網友同意現在的貓村仍有待改善之處，「實際上貓依舊生病，傳染病依舊流行，依舊近親繁殖，在一堆貓悲劇的背後還有一堆原生種悲劇」、「那邊的貓狀況真的不太好，眼睛有症狀的比例很高」。也有人緩頰提到相關社群的努力，「園區內有貼很多警示牌請勿打擾貓，也看到很多貓咪有被剪耳，安心地睡在某些地方」、「你看到狀態不好的可能是猴硐貓友社群無法管理的居民區貓咪，大部分區域的貓隻都已經列管結紮造冊也有配合動保處定期點藥」。

有人則覺得應先從人開始著手改變，「我覺得是家長不管小孩的問題比較大」、「明顯是民眾素質問題吧，關貓村什麼事」、「有個居民婆婆說很多人把貓拿來這邊丟，等於貓貓就算都結紮也還是會一直出現」，「如果能做到全面結紮並且不再有人棄養，那麼居民和志工一起努力照顧浪貓的話，那裡會愈來愈好的」。