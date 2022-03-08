《遊戲王》卡片疑暗藏SM場面 網民驚呼：想起《哆啦AV夢》
把老少咸宜漫畫《哆啦A夢》經常被人二創惡搞，2前更被內地插畫家惡搞成「18禁」的《哆啦AV夢》，即時在網上瘋傳，令大量網民哀號童年回憶大崩壞。但近日有Twitter用戶「突破盲腸」，一次過摧毀大家2個童年回憶，事源樓主熱愛卡片遊戲《遊戲王》，但他發現其中1張魔法卡「悪夢の拷問部屋」卡片圖片中有2個熟悉身影，貌似《多啦A夢》的小夫正被胖虎SM虐打，相關發現引來5萬人讚好。
這個「大發現」引來網民哄動，有人稱即時想起《哆啦AV夢》，直言「再次想起那天看《哆啦AV夢》帶來的衝擊」。
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文章授權轉載自《香港01》
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