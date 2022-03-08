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收到中獎通知卻查無雲端發票紀錄 父懷疑是詐騙網友揭真相
日前有名網友在爆系知識家發文表示，他的父親收到電視公司寄來的發票中獎通知，卻都查不到中獎紀錄，因此懷疑是詐騙，讓網友只好上網尋求他人協助，「有人知道這怎麼領嗎？可以教我嗎？」
網友指出，父親收到電視公司寄來的發票及中獎500元的明細，但他們使用載具掃描卻顯示沒中獎或是錯誤，讓父親質疑是詐騙集團所為，「不要領也不要去打電話，還騙人打電話，詐騙有夠厲害」，即使網友認為不太可能是假的，不過也不曉得該怎麼解決。
文章底下有網友解釋此為雲端發票專屬獎，「雲端發票的獎號不會在APP裡，需要額外看清冊兌獎」、「因為載具掃的話是對實體發票號碼，跟雲端號碼不一樣」、「中500、800、2000的是雲端發票獎，很多人以為發票只有200、1000，故覺得是詐騙」、「便利商店就可以領了，一樣要帶發票和身份證明文件、」
也有人建議可以設定自動轉帳節省麻煩，「要去歸戶，填行庫帳號，以後就可以自動轉入帳戶」、「第一次使用載具比較麻煩，所有戶頭什麼都設定好，之後就順利簡單了！」、「雲端設定好，中幾都直接匯入戶頭，不需要跑出門兌獎喔！」
財政部每期祭出專屬雲端發票獎，金額包含100萬元、2000元、500元、800元，等於多一次中獎機會，目的在於鼓勵民眾使用雲端發票取代紙本發票，以達到環保之效。
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