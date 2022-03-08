快訊

洪慈庸捨12萬月薪 請辭立法院顧問「兩大原因曝光」

具俊曄求婚對話曝光！全靠電話讓大S果斷點頭說「好」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

收到中獎通知卻查無雲端發票紀錄 父懷疑是詐騙網友揭真相

聯合新聞網 / 綜合報導
網友父親查不到中獎紀錄，氣得在通知上用紅筆寫下斗大的「詐騙的」。圖擷自Facebook
網友父親查不到中獎紀錄，氣得在通知上用紅筆寫下斗大的「詐騙的」。圖擷自Facebook

日前有名網友在爆系知識家發文表示，他的父親收到電視公司寄來的發票中獎通知，卻都查不到中獎紀錄，因此懷疑是詐騙，讓網友只好上網尋求他人協助，「有人知道這怎麼領嗎？可以教我嗎？」

網友指出，父親收到電視公司寄來的發票及中獎500元的明細，但他們使用載具掃描卻顯示沒中獎或是錯誤，讓父親質疑是詐騙集團所為，「不要領也不要去打電話，還騙人打電話，詐騙有夠厲害」，即使網友認為不太可能是假的，不過也不曉得該怎麼解決。

網友用載具掃描發票顯示沒中獎。圖擷自Facebook
網友用載具掃描發票顯示沒中獎。圖擷自Facebook

文章底下有網友解釋此為雲端發票專屬獎，「雲端發票的獎號不會在APP裡，需要額外看清冊兌獎」、「因為載具掃的話是對實體發票號碼，跟雲端號碼不一樣」、「中500、800、2000的是雲端發票獎，很多人以為發票只有200、1000，故覺得是詐騙」、「便利商店就可以領了，一樣要帶發票和身份證明文件、」

也有人建議可以設定自動轉帳節省麻煩，「要去歸戶，填行庫帳號，以後就可以自動轉入帳戶」、「第一次使用載具比較麻煩，所有戶頭什麼都設定好，之後就順利簡單了！」、「雲端設定好，中幾都直接匯入戶頭，不需要跑出門兌獎喔！」

財政部每期祭出專屬雲端發票獎，金額包含100萬元、2000元、500元、800元，等於多一次中獎機會，目的在於鼓勵民眾使用雲端發票取代紙本發票，以達到環保之效。

電子發票 統一發票

相關新聞

收到中獎通知卻查無雲端發票紀錄 父懷疑是詐騙網友揭真相

日前有名網友在「爆系知識家」發文表示，他的父親收到電視公司寄來的發票中獎通知，卻都查不到中獎紀錄，因此懷疑是詐騙，讓網友只好上網尋求他人協助，「有人知道這怎麼領嗎？可以教我嗎？」

小孩校外活動吃炸雞薯條 媽不爽PO網公審、1句話反惹網批評

校外活動、旅行是學生們最期待的活動，不但可「跳出課室」學習，更有機會吃到與平時不同的午餐，當然份外興奮。有台媽早前貼出就讀幼稚園的兒子的午餐照片，企圖公審校方，她不滿兒子在校外活動期間竟被安排吃肉醬長通粉、炸雞塊及薯條，認為應吃較健康的米飯及蔬菜。帖文一出即引起網民熱議，不少人認為台媽小題大做，指校外午餐以方便為優先，而且間中讓孩子吃煎炸食物亦無不妥，台媽拋出1句回應即惹來嘲諷，更被批評是怪獸家長。

《遊戲王》卡片疑暗藏SM場面　網民驚呼：想起《哆啦AV夢》

把老少咸宜漫畫《哆啦A夢》經常被人二創惡搞，2前更被內地插畫家惡搞成「18禁」的《哆啦AV夢》，即時在網上瘋傳，令大量網民哀號童年回憶大崩壞。但近日有Twitter用戶「突破盲腸」，一次過摧毀大家2個童年回憶，事源樓主熱愛卡片遊戲《遊戲王》，但他發現其中1張魔法卡「悪夢の拷問部屋」卡片圖片中有2個熟悉身影，貌似《多啦A夢》的小夫正被胖虎SM虐打，相關發現引來5萬人讚好。

護理師被叫「護士」集體翻白眼 後輩一理由戰學姐

台灣正名護理師多年，仍有病患與家屬習慣稱呼護士小姐，常令護理師感覺不尊重。卻有一名護理師不在意稱謂上的差別，更在意對方的態度優劣，直批...

哪些事要進警專後才知道？ 學長姐苦談伙食「直接毀三觀」

考生們苦考上警專，緊接著過受訓生活，一名女警專生擔心沒經驗，上網打聽「有什麼是住入警專後才知道的事？」，引出前輩們道出不少「平凡又辛苦」的日子。

惡鄰雜物堆滿樓梯還嗆「有律師團」 網教一招可有效處理

搬家最怕旁邊住到惡鄰居，一名網友日前表示，他搬到台中某大樓居住，電梯時常故障，大部分住戶同意平分電梯更新費用，只有兩戶不願意出錢，不僅私下把機房門鎖換掉，還私自拆除監視器，樓梯間也堆滿雜物，並怒嗆其他住戶「我有律師團」，令人十分頭痛，有人建議原PO「通報1999」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。