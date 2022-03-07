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哪些事要進警專後才知道？ 學長姐苦談伙食「直接毀三觀」

聯合新聞網 / 綜合報導
警專生示意圖。聯合報系資料照片
警專生示意圖。聯合報系資料照片

考生們苦考上警專，緊接著過受訓生活，一名女警專生擔心沒經驗，上網打聽「有什麼是住入警專後才知道的事？」，引出前輩們道出那些「平凡又辛苦」的日子。

該女警專生在「Dcard警察發文詢問「學長姐求救，想問有什麼要進入警專以後才會知道的事？」，尤其是食宿方面。

伙食部分，有學長表示「粥特別難吃」批是「三色豆加廚餘」、「之前還有肉鬆+八寶粥直接毀三觀」，也有人說「以前照三餐拉肚子，室友還以為我腸躁症，畢業後什麼都好了」。

警專學長表示「粥特別難吃」批是「三色豆加廚餘」。 圖擷自Dcard
警專學長表示「粥特別難吃」批是「三色豆加廚餘」。 圖擷自Dcard

住宿方面，學長姊們回應，「預教比較嚴，內務也很嚴」、「在警專這種30、40年屋齡的宿舍沒意外都是夏暖冬涼」、「每天5：40起床連續兩年」。

其他部分學長則分享「我大消防，水溫多低都要下水」，還附上照片可見當時氣溫13.4度、水溫15.3度，並列舉細項「穿警察制服上課、知道槍聲有多大聲、接觸到一些社會職稱厲害的人」等等，更有人提醒「乖乖聽話，撐過兩年就不用待那個鬼地方」。

警專學長分享「我大消防，水溫多低都要下水」，可見當時氣溫13.4度、水溫15.3度。 圖擷自Dcard
警專學長分享「我大消防，水溫多低都要下水」，可見當時氣溫13.4度、水溫15.3度。 圖擷自Dcard

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