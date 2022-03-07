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惡鄰雜物堆滿樓梯還嗆「有律師團」 網教一招可有效處理

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友抱怨鄰居雜物堆滿樓梯，還不願支付電梯維修費，令他十分頭痛。 圖擷自「爆料公社」
一名網友抱怨鄰居雜物堆滿樓梯，還不願支付電梯維修費，令他十分頭痛。 圖擷自「爆料公社」

搬家最怕旁邊住到惡鄰居，一名網友日前表示，他搬到台中某大樓居住，電梯時常故障，大部分住戶同意平分電梯更新費用，只有兩戶不願意出錢，不僅私下把機房門鎖換掉，還私自拆除監視器，樓梯間也堆滿雜物，並怒嗆其他住戶「我有律師團」，令人十分頭痛，有人則建議原PO「通報1999」。

一名網友在「爆料公社發文表示，他近日搬到台中某大樓，因為電梯不斷故障，住戶常常受困電梯內，請維修廠商來檢查後，確定得更新電梯設備，由於大樓管理費價格低，因此維修費用要住戶平分，多數住戶都願意支付，只有兩戶不配合。

原PO指出，這兩戶住戶一直阻擋電梯維修，且私下把機房門鎖換掉，還被其它監視器錄到「將監視器拔掉」，尤其某一戶會「大聲咆哮」，嚷嚷自己有律師團來恐嚇他人，連原本的管委都被他恐嚇到卸任。

現在電梯已經確定壞掉，且樓梯還被堆滿雜物，造成公共安全，原PO無奈求助「我們該怎麽做才能順利解決麻煩人物呢？今天他們一早又來吵，晚上又要開會，真的看了很無言」。

多數網友認為，可以檢舉鄰居「在樓梯堆放雜物」，指出「依照公寓大廈管理條例樓梯間是不能堆放雜物，可以撥打1999檢舉」、「向市政府工務局打電話報案，可罰4萬元以上、20萬元以下罰鍰，並能連續開罰」、「不用管委會處理，你直接打電話給台中市政府工務局檢舉就可以，上傳幾張照片，市府會發函給管委會，基本上派人來勘查，就會開罰鄰居了！」

針對電梯問題，有人則建議「新電梯用磁扣才能使用，不想分攤費用就不給磁扣，讓惡鄰居慢慢爬樓梯」、「電梯更換若不付費就鎖卡，付費後才能使用」。

電梯 買房 爆料公社

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