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客人拒簽信用卡簽單 網提醒：有盜刷風險！沒簽店家恐賠錢

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友表示，他遇到客人堅持「拒簽」信用卡簽單，其他網友提醒「可能有盜刷風險」。示意圖／聯合報系資料照片
一名網友表示，他遇到客人堅持「拒簽」信用卡簽單，其他網友提醒「可能有盜刷風險」。示意圖／聯合報系資料照片

信用卡在消費3000元以下時，才能夠免簽名，但日前有店員遇到客人堅持「不簽名」，還要求主管出來道歉，理由是「簽不簽名是個人的權利，不能強迫簽名」，對此，網友警告「沒有寫免簽名的簽單，一定要讓客人簽名，不然店家恐要負責」。

一名網友在「爆料公社指出，他在大賣場上班，結帳時請顧客在簽單上面簽名，但對方卻怒罵員工「不懂法律」，直言「要不要簽名是個人的權利，不能強迫我簽名」，除了大聲斥責賣場的員工外，這名顧客還要求主管出來道歉。

不過，原PO十分疑惑，懷疑「信用卡簽單真的能自己選擇要不要簽嗎？」他好奇「如果讓顧客不簽名，那到時候出現盜刷問題的話，會由誰負責？」

對此，網友解答「可以報警說顧客疑似盜刷，不然他怎麼會不敢簽名？」、「可以拒簽喔？那應該不算完成結帳手續吧？這種狀況疑似盜刷」，還有網友提醒，「如果不是免簽的交易，一定要客人簽名，不然客人可以不認帳拒絕付款給銀行，這筆帳就要由店家負擔，這樣就倒霉死了！」

盜刷 信用卡 爆料公社

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