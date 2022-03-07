一根炸熱狗賣60元 他怨「新竹物價頂天」比台北還貴

新竹設有竹科，許多工程師多定居在該地，因應工程師薪水較高，當地物價也逐年攀升。網友抱怨，新竹金牌啤酒一杯90元、兩串甜不辣60元、炸熱狗大支60元，「新竹市區現在的物價是頂天了嗎？工程師欠盤？」不少網友認同留言「新竹物價真的高，台北朋友來新竹都被物價嚇到」。

有網友在PTT發文表示，新竹市區物價高。金牌啤酒一杯90元、兩串甜不辣60元、炸熱狗大支60元、小支30元、白玉草莓抹茶冰240元，讓他傻眼表示「新竹市區現在的物價是頂天了嗎？比台北更貴？工程師欠盤？」

網友怨炸熱狗大支60元太貴了。圖擷自 PTT

其他網友則留言「新竹食物這麼難吃還這麼貴喔」、「工程師好凹啊，甘願盤歡西受」、「比台北貴沒錯」、「對工程師來說便宜啦」、「待過三年確實比台北貴」、「竹北物價真的全台第一」、「新竹基礎建設只剩下公園而已，很可憐」。

不過也有網友留言「吃飯都小錢」、「嫌貴就便宜的路邊攤吃吃，別去貴的」、「台北很多生啤都賣到200多了」、「全台薪水最高，當然反應在物價」、「金牌90很貴？沒錢就買罐裝回家喝」、「竹東物價很便宜」、「覺得差不多啊，不然店家賺啥」。

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