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路燈斷裂撞進家裡他急報警 太荒謬連警察都不信：別惡作劇
馬路上會設置數根路燈，以利夜間照明，想不到路上竟有路燈斷裂，甚至倒向民眾家中，不過民眾報警後警方卻回答「別惡作劇」，讓他哭笑不得。
有網友在臉書爆廢公社發文表示，「我報警說路燈撞進來我家，警察叫我別惡作劇」，他貼出三張照片，只見在超商旁的路燈從根部斷裂，直直倒向二樓的民宅，撞進二樓窗戶內，最後警方也派員出動協助處理。
其他網友留言「可能是戰車撞的」、「晚上有免費光源還不錯」、「還好沒有傷到人」，還有人指出「路燈、行道樹是屬於各鄉鎮市公所，公園路燈管理處的權責，請逕洽該屬下各地，鄉鎮市區公所行政單位」、「這本來就不是找警察」。
還有網友留言「感覺警察也傻眼」、「可以國賠了」、「被狗尿斷的」、「狗尿的侵蝕」、「警察：你要不要聽看看你在說什麼」、「我是被怪手撞過，警察說：你在開什麼玩笑？」
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