尷尬！他誤傳「露臉搔首弄姿」內褲照到公司群組 被10名同事秒讀

科技發達方便通訊，現在不少公司都設有聊天群組，以方便向員工統一發放資訊，但不時有人會不慎將私人內容發送至群組，引發難以挽回的災難。1名男網友最近在網上發文，上司叫他傳東西到公司群組，他卻不小心上傳了自己穿着內褲的自拍照，「還是那種有露臉雙腿開開搔首弄姿的那種」，而且照片秒速有同事已讀，讓他尷尬得無地自容。

男事主在Dcard討論區以「不小心傳內褲照到公司群組…」為題發文，表示上司日前叫他傳東西到公司的聊天群組，他一個不小心，竟將自己的「內褲照」分享至群組，那些照片更是在露臉、雙腿張開且搔首弄姿的狀況下拍攝。最不幸的是，上傳照片後，已經有10名同事「秒讀」，令他無法再刪除內容，非常尷尬。

貼文引來網友熱議，有人建議事主假裝沒有發生任何事，「裝沒事，愈澄清愈尷尬」、「你不尷尬，尷尬的就是別人」，也有人爆笑，「我要是你，我就一頭撞牆屎（死）去」、「以後老闆就會把你調職當他的私人秘書，每晚陪他在他辦公室加班」、「如果老闆突然直接加薪，你就知道該怎麼辦了」、「我是你同事的話，你以後的綽號就是內褲超人」、「我也要看，幫我加入群組」。

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文章授權轉載自《香港01》