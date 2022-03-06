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他質疑拉麵店叉燒未熟遭店家嗆聲 網：罵人不代表有個性

聯合新聞網 / 綜合報導
有客人評論留言指控店家叉燒未熟，卻遭店家反擊。圖擷自Google 評論
有客人評論留言指控店家叉燒未熟，卻遭店家反擊。圖擷自Google 評論

來自日本的拉麵總給人專業、堅持的匠人精神，吸引許多饕客、民眾大啖，但近期拉麵圈卻引起一陣風暴。一間知名的拉麵店昨（5）日在Facebook粉絲專頁發文，不僅以圖回擊客人的Google評論，也直言「到底是在靠杯三小？」文章曝光，引來正反兩派網友大戰。

事情起因於先前有顧客在Google評論只給一顆星，並附圖留言表示，雖然麵體彈牙且湯頭好喝，叉燒卻沒有熟，但「老闆硬說這是肌紅蛋白？」。此舉引來業主不滿回應：「我他媽都換一塊肉補給你了，是還在靠杯三小？」事後店家還在個人粉絲專頁貼上圖片，嘲諷客人「煮乾拉麵怎麼不是乾的？」、「豬肉怎麼沒熟！」

有客人評論留言指控店家叉燒未熟，卻遭店家反擊。圖擷自Google 評論
有客人評論留言指控店家叉燒未熟，卻遭店家反擊。圖擷自Google 評論

有客人評論留言指控店家叉燒未熟，卻遭店家反擊。圖擷自Google 評論
有客人評論留言指控店家叉燒未熟，卻遭店家反擊。圖擷自Google 評論

多數網友認為叉燒確實沒有熟，「那個照片上肉有點透明，明明就沒熟⋯⋯態度也太驚人，口出惡言真的很可怕的店」、「大推這家店，豬是活的還會在我旁邊唱歌，一邊吃麵一邊聽音樂真的太棒了」、「換肉不就代表心虛」，並指出若豬肉沒熟，恐有食安疑慮，「豬肉沒熟容易有寄生蟲」、「豬肉沒熟就是不能吃啦」、「連豬肉熟不熟都不知道，不會做吃的真的別出來笑話」。

有網友則解釋店家是使用舒肥烹調法，「其實舒肥肉本來就不是吃全熟的，而且溫度有到時間有到，基本不會有寄生蟲的問題」，接著指出大部分店家為了避免爭議，會把看似太生或帶血的肉挑起來、噴燈補兩下，或者切薄片，直接壓到湯底下涮，不過他也坦言「口感和外觀要取平衡點是拉麵店自己的功課，而不是嗆客人就好」。

也有網友覺得問題出在店家態度，「日本職人精神不是讓你帶回台灣拉低素質，收到負評就虛心檢討接受就好，互噴不會讓你比較有個性誒」、「現在是要靠炎上把叉燒烤熟嗎」、「這公關真的零分，之前還想去吃吃看，現在不用了」。而此爭議也讓網友們開始分享拉麵店的用餐體驗

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