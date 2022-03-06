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小心虧大！結帳少做「這一動作」網提醒出錯率很高

聯合新聞網 / 綜合報導
有一名網友分享，她在全聯買一包79元的蘿美生菜，回到家後才發現明細上寫158元，引起許多網友建議，「結帳對明細很重要！」。圖擷自我愛全聯-好物老實説
有一名網友分享，她在全聯買一包79元的蘿美生菜，回到家後才發現明細上寫158元，引起許多網友建議，「結帳對明細很重要！」。圖擷自我愛全聯-好物老實説

全聯福利中心可說是主夫與主婦購買食材與生活用品的天堂，然而有一名網友近日分享，她在全聯買一包79元的蘿美生菜，回到家後才發現明細上寫158元，引起許多網友建議，「結帳對明細很重要，出錯比例大概是35%」。

原PO在我愛全聯-好物老實説分享，她之前在全聯拿了一包架上標示79元的蘿美生菜，結帳回家後才發現明細上顯示158元，致電店家後了解原來她拿的是裡面有兩顆美生菜裝一包的，「什麼！連菜裝進袋子還要去分幾份的？」

網友紛紛留言，「國產跟進口的價錢不一樣，妳應該是拿到進口的，拿的時候價錢跟包裝都要對一下」、「是分國產跟進口，國產又有分小農跟地植，三種價格都不一樣」、「這是進口品」、「妳是拿到進口的」、「妳拿的是外國貨喔～精品比較貴」、「會不會其實妳拿錯了，我昨天買國產的是1包兩顆$75，不過他們也常常都沒更改標示牌就是了」。

也有網友建議，「結帳完要現場馬上對明細喔」、「店員刷錯條碼，我上次也是」、「結帳對明細很重要，出錯比例大概是35%，很高！當然每家價格變化與促銷條件太多，導致不能即時更正」、「當場對明細很重要，價格有誤可以馬上退貨」、「如果要確認價錢，下次對一下商品跟價格牌上面條碼」、「全聯常常混淆視聽，現在都會結完帳馬上對明細，免得又要跑一趟麻煩，要不然就自認倒楣」。

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