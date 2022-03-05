快被嚇到魂飛魄散！網友最討厭的昆蟲名單一次看
【文·Social Lab社群實驗室】
《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近半年內網友提及排斥之「昆蟲」話題，調查網友討厭的昆蟲有哪些。
在日常生活中昆蟲無所不在，除了可能作為細菌傳播的媒介，而且繁殖速度驚人，難免會對生活造成困擾，其中有不少昆蟲外型恐怖，讓人感到頭皮發麻，現在就來看看有哪些是網友們討厭的昆蟲吧。
蟑螂你離我遠一點！ 網友：「急！除蟲方法在線等。」
從網友「最討厭的昆蟲」討論中可以發現，「蟑螂」高居聲量第一，許多網友表示其噁心的外表加上神出鬼沒的特性讓他們覺得「空間被侵犯」、「看到不打死真的難以入眠」等，擔心在睡覺時蟑螂會從自己臉上爬過，此外也有網友形容「會飛的蟑螂」是另一個等級的恐怖，留言分享「飛天蟑螂曾降落在我的鎖骨上」的經驗，對其厭惡程度使「殺蟑方法」在討論區上引起熱烈迴響。
另外「蚊子」、「螞蟻」、「蒼蠅」等也讓網友感到十分厭煩，會因為季節與衛生環境等因素，入侵家中而影響生活品質，不少網友留言「不把蚊子抓出來凌遲氣消不掉」、「真的很討厭蒼蠅飛來飛去」、「我家不知哪裡跑出很多螞蟻，咬人好痛」等，表示絕不能容忍以上昆蟲出現在家裡。
除此之外不少民眾害怕會遭受「蜜蜂」攻擊，對此就有網友認為「你不弄他他就不會攻擊你」、「我就看他走來走去，他自己就會飛走了」等，提醒大家遇到蜜蜂時應避免過分慌張，以免被蜜蜂螫傷；而「蝴蝶」則因未能擺脫其幼蟲時期的形象，被網友稱為「小時候不怕但長大後怕的昆蟲」，留言說道「自從知道是毛毛蟲變的之後就怕了」、「現在根本不敢碰」等。
世界上昆蟲百百種，有些雖然長得並不討喜，但在生態系統中卻扮演重要的角色。若不想在家中遇到討厭的昆蟲，不妨多注意環境清潔，徹底杜絕害蟲入侵吧！
《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》
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