加油站員工加錯油 站長奇招補救：一次加三種油

各行各業都有辛苦的一面，大多數的人都有在工作時出包的經驗，如何收拾殘局更是一門學問。日前一名網友就在加油時遇到一位「出包」的加油站員工把他的車子「加錯油」，讓原PO擔心會不會傷害車子，沒想到站長用一奇招補救，引起網友熱烈討論。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」分享，他下班後去加油，原本是要加95一千，但店員卻加成92，「我當下看到馬上喊住」，後來站長出來幫忙處理，依據剛剛加了多少92，就補了等量的98進去，剩下的再加95，讓原PO嘆為觀止，「真的很神奇，第一次開的車子，居然可以一次吃三種油」，但他也擔心這樣混加油是否會讓車體受損。

網友紛紛回應，「又不是加原油，都是煉油廠提煉出來再加料的，加油站這樣混著調也很正常」、「不要汽油加到柴油就好，95加成92只是引擎震動會大一點，再加汽油精就好了」、「95都是加油機出油前才做預混 （92套98），並沒有95的油槽」、「理論上是可以的，因為不同型號的汽油差異就是在辛烷值的不同而已」。

汽油會分成92、95、98，是依據「辛烷值」來區分，數字越高，抗爆震效果越好，通常建議依據車廠告知的辛烷值為準。據關鍵評論網報導，不同汽油混加後辛烷值會改變，「舉例來說：92混95後的辛烷值會介於92～95之間。」不過，更換的辛烷值必須比原廠建議的還高，如果混到較低辛烷值的汽油，將使抗暴震性程度降低，長時間下來會傷害引擎。