全台大停電後 網驚見中火、林口發電廠近滿載「燒到肺在哭」

昨（3）日全台無預警大停電，興達電廠停擺，造成全台549萬用戶停電，嚴重影響民生和工商業營運。今（4）日早上PTT八卦板網友貼出台電各機組發電量的截圖，並寫道：「台中林口的機組直接燒到一個超爽，幾乎都滿載」。

原PO提到，無聊看一下台電網站，發現今天台中跟林口的機組直接燒到一個超爽，幾乎滿載，接著說：「台中人的肺是不是要保重了」。圖中，台中除#3、#9、#10機組在停機檢修外，其他機組都以93到97%大量運轉。林口三座機組也都運轉至94%。

網友在PTT貼出台電各機組發電量的截圖，並表示：「台中人的肺是不是要保重了」。圖擷自 PTT

許多網友留言表示，「台中人用肺幫你發電」、「以前看中國霧霾嚴重，笑到我肚子痛。現在我卻身歷其境，哭到淚流滿面」、「今天出門感覺很霧」、「對耶 之前好多機組都說友善環保降載，今天突然都變得不友善環保了」、「電廠這樣操下去不出事才有鬼」、「今天台中塵霾超嚴重」。

台中市長盧秀燕今天針對303全台停電事件指出，長期中電北送、南電北送，「風險很高」。並向中央喊話，國家面臨缺電問題，必須燒更多的媒、發更多的電，造成空汙卻無法解決缺電問題，國家必須思考能源政策哪裡出了問題。