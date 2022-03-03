外送員送餐卻兩手空 顧客詢問原因竟回「太忙了沒帶」

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友發文表示，在外送平台訂餐，外送員卻兩手空空騎到家門口，並回答「因為太忙了！所以沒帶（餐點）」。示意圖／ingimage
有網友發文表示，在外送平台訂餐，外送員卻兩手空空騎到家門口，並回答「因為太忙了！所以沒帶（餐點）」。示意圖／ingimage

外送平台已是許多人生活中不可或缺的一部分，一名網友在「匿名公社」發文表示，她透過外送平台訂購餐點，外送員卻兩手空空的騎到家門口，問她食物在哪，竟回答「因為太忙了！所以沒帶」，兩分鐘後還按下完成訂單，讓原PO非常傻眼。

該網友發文表示，曾遇到外送員空手騎到家門口，並跟原PO說，因為太忙了，所以沒帶餐點。問她要不要回去取餐，她卻不發一語，轉身騎車離開，並在兩分鐘後按下完成訂單。原PO表示，知道外送員很辛苦，但這樣的行徑讓她難以想像。

許多網友都認為這種行為太誇張，「其實外送員自己吃了」、「可以回報（客服）他們會處理」、「她送了個寂寞，圖自己溫飽」、「傻眼欸，但是我很壞，剛剛笑出來。因為外送員的反應真的很好笑」、「這個可以跟客服投訴會退錢給妳，順便讓她停權減少一些老鼠屎」、「到底有這些行為的人是腦筋有問題還是心術不正？臉皮那麼厚餒⋯趕緊滾！不要降低外送員的素質」。

外送員

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