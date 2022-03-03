網購鞋子尺寸售完賣家硬出貨大尺碼 她無奈發文尋解方

一名網友在蝦皮買鞋子給姪女，下單後賣家告知所選的尺寸已售完，只剩較大尺寸，原PO表示希望取消訂單，賣家卻直接出貨，讓原PO非常無奈，上網詢問這種狀況該如何處理。

日前該網友在「爆怨2公社」發文表示，原本選購的鞋碼已售完，只剩較大尺寸，原PO向對方表明想取消訂單，賣家卻說該款鞋子尺寸偏小，已直接替她出貨，讓她不知該如何是好。

許多網友留言認為，「如果是貨到付款就不要取貨，如果已經付款就按退貨，然後寫原因，把你們對話截圖一起傳給蝦皮，通常都會退款」、「不取貨沒關係，把紀錄傳給蝦皮客服看，他們會消除註記」、「這是大陸賣家，可以一樣取，但取後去蝦皮按退貨退款，打上理由，通常蝦皮都會判退款給買家的，如果賣家他們不找方法讓妳退物，妳也不需要退的，常遇到大陸爛賣家，用這個方法都有收到退款，如果不取貨被記號覺得很吃虧」。

另外也有網友分享之前購買的大陸產品大多都偏小，「建議妳收貨，蝦皮的鞋子比台灣至少小兩碼，因為我已經試過好幾次了…所以後來都會買大兩碼」、「不知道為什麼大陸尺寸都偏小，我買過一次跟包肉粽一樣，我後來都會乖乖詢問店家我的身高體重應該買多大」。