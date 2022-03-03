王美花曾槓郭台銘「缺電賭雞排」 網敲碗：哪裡排隊領
去年12月，四大公投皆未過關，當時鴻海創辦人郭台銘曾表示：「明年一定缺電」。經濟部長王美花今年1月在黃光芹的節目《新聞不芹菜》中被問及此事，還說可以和郭台銘「賭個雞排」。而今天全台大停電，此事再度引起PTT網友熱議。
郭台銘在去年12月針對公投未過關的兩大能源議題，曾說：「明年一定缺電！且工業會缺電、家庭民生也都會缺！那既然大家做出決定，到時缺電就不要埋怨」。
今年1月王美花在黃光芹主持的《新聞不芹菜》中，再被問到此事，黃光芹提議：「賭個雞排好了」，王美花也回應：「不錯喔！我可以跟他賭個雞排」並表示，之前變電站故障的問題，和電力供應無關，是要把設備維護好的問題。而今天從北到南各地都傳出停電災情，PTT許多網友表示，「哪裡排隊領」、「哪裡領雞排？經濟部門口嗎」。
今天全台大停電主要是興達電廠開關站發生事故，連帶造成停電，因此部分網友也表示，「是電網故障，不是缺電好嗎」。
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