24K包膜師日騎150公里「機車害了了」 怨公司不出修車費

日前有網友在《爆料公社》控訴，他每天騎車至少150公里，導致車損嚴重，公司卻不願意幫忙負擔相關支出，讓月領2萬4千元的他經濟不堪負荷，因此想請問眾人「公司需要負擔員工自用車輛的保養及維修費用或者提供公司車使用嗎？」文章曝光，引起網友迴響。

一名擔任行動包膜師的網友描述，他每天都需跑負責範圍內的電信門市，即使是假日也無人支援，只能自己上陣，新車一年後里程數逼近6.5萬公里，縮缸及曲軸歪曲需更換，但因爲里程太高被認為異常使用不給出保，因此大修加上先前每月的保養，開銷高達10幾萬元。

此外，由於包膜師的薪水採底薪加業績獎金制，儘管里程數遠超其他包膜師的加總，業績仍然沒有達標，月薪僅有2萬4千元，沉重的經濟壓力讓他直呼吃不消。而他想到既然公司有補貼油資，或許這筆因公支出的花費有望被幫忙負擔至少一半，想不到會計說沒有這條規章，「然後就不了了之！」再加上油資補貼下降，「我一月自己加的油資就2330，結果只能申報623？」讓他氣憤表示「與其這樣再虧損下去，我還不如年後離職還比較輕鬆！」

龐大開銷讓網友直呼吃不消。圖片來源／ingimage

底下網友多認為薪資不符成本，勸他儘早離職，「除了車損，生命安全的付出成本也高」、「路上一堆熊貓每天跑150公里都賺比這多」、「那為什麼要找這麼遠然後薪水又少的工作呢？！我在飲料店上班都比你多了」。

也有網友持相反意見，「工作自己找的，成本要自己考量。要求公司補貼車損，如果自己有那個價值，公司或許會補貼你，反之要求公司補貼是蠻無理的」、「每天跑150公里以上還業績不達標，公司是訂多高的目標還是你上班都在兜風啊？」、「薪水低還跑那麼遠，自找的怨誰。自己還看不破不離職另找工作，可見你的頭腦也不是正常人所有！」