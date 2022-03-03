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她問爭鮮一款停產壽司 卻把一票網友惹哭了

聯合新聞網 / 綜合報導
網友發文提到，之前常和爸爸到爭鮮吃海膽花枝軍艦壽司，如今這款壽司已停售多年。 圖擷自Dcard
網友發文提到，之前常和爸爸到爭鮮吃海膽花枝軍艦壽司，如今這款壽司已停售多年。 圖擷自Dcard

一名網友在Dcard發文提到，多年前和爸爸常為了「海膽花枝」軍艦壽司，幾乎每周都到爭鮮報到，後來這款壽司卻停售了。而原PO和她的爸爸為此曾到處尋覓，但直到父親逝世都沒再找到一樣的味道。

原PO表示，因為和爸爸兩人太想念當年的好味道，在停售後還曾上網訂購，但標榜日本直送的海膽花枝顏色和味道卻和預期的完全不同。而原PO在近日參觀日本展時，吃到一款和爭鮮的味道相似，蝦卵添加清酒香氣，更好吃的海膽花枝。她並表示，希望能再早個幾年，讓已過世的爸爸也能嚐到這個味道。

這洋蔥來的猝不及防，讓網友們表示，「嗚嗚，怎麽點進來看個美食，看到最後卻哭了。怎麽美食版還藏有洋蔥，可惡啊，拍拍原PO」、「爸爸在別的地方肯定也有吃不完的海膽花枝可以吃！一定跟你們當年吃到的一樣好吃」。也有許多網友表示，這款壽司在「点爭鮮」就能點得到，「点爭鮮有，每次去點爭鮮都是為了海膽花枝」。

留言區也有不少網友分享之前爭鮮曾販售過得其他款壽司，「約10年前，還有生蝦握壽司，那真的無敵美味」、「爭鮮沒有甜蝦了」、「我只記得以前有白飯上面全是鮭魚卵的，現在都是一半鮭魚卵＋一片小黃瓜」。

爭鮮 壽司 海膽

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