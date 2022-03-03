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餐廳廁所驚見「馬桶向內傾斜」神奇用途曝光 網驚：長知識了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友近日去海景餐廳用餐，沒想到卻在餐廳廁所內遇到新奇的事，馬桶竟然是由外往內傾斜，令她不禁好奇，「馬桶的設計到底要如何使用」。圖取自Dcard
一名網友近日去海景餐廳用餐，沒想到卻在餐廳廁所內遇到新奇的事，馬桶竟然是由外往內傾斜，令她不禁好奇，「馬桶的設計到底要如何使用」。圖取自Dcard

有些特別的地方會有特殊設計的廁所，第一次看到不免覺得新奇又有趣。一名網友近日去海景餐廳用餐，沒想到卻在餐廳廁所內遇到新奇的事，馬桶竟然是由外往內傾斜，令她不禁好奇，「馬桶的設計到底要如何使用」，引起不少網友討論。

一名網友在「Dcard」閒聊版發文，她近日去屏東海生館，逛完台灣水域館後便去二樓的海景餐廳用餐，但她卻在餐廳內的廁所遇到這輩子數一數二新奇的事，馬桶的設計是外圍高、內部低，她站在廁所前思考坐法許久，腦袋裡一堆姿勢都浮現了，她想到兩個比較有把握的方案，第一個方案是一般常見的坐姿，這方法跟大部分人的想法一樣，但又覺得怪怪的，第二個則是蹲式馬桶的坐姿，將使用蹲式馬桶的姿勢加以升級使用在坐式馬桶上。

原po表示，最後是採用A方案，但一坐下就覺得肯定不是這樣坐的，因為馬桶蓋是外圍往內的設計，坐下去會往後微傾，靠著大腿出力才沒讓自己的臀部接觸過多馬桶蓋，事後她以圖搜圖想看看這個馬通的設計到底要如何使用，但卻沒找到相關的圖，於是想問問網友們，「有沒有更好的如廁方法？」。

網友紛紛表示，「坐式馬桶永遠深蹲姿勢上，再奇怪的設計也難不倒我」、「讓我想到洗屁屁的馬桶，歐洲很常見」、「其實我很討厭蹲式馬桶，因為我的腳很容易麻，當我要起來的時候會差點跌倒，所以我會選擇換別間廁所」、「雙人馬桶？背靠背座」、「我怎麼感覺好像坐浴桶，不過你有提到外圍往內傾斜，而且又有點葫蘆形，那麼圖2應該比較合理」、「我猜是給小朋友上廁所也不會摔進去，才會把中間往內縮」。

有網友解答，這是「特殊醫療專用長形馬桶」，住家或醫院配合護理人員使用，通常使用者會正面進入馬桶，屁股朝外方便護理人員從後方灌腸或清理下體，是極重殘的人之專用馬桶，也是極少數障礙者在家裡或醫院使用的。

馬桶

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