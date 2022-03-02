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海底撈地獄級考題免費送火鍋料 網嘆：全看過但寫不出來
不少餐飲業都會推出一些行銷活動，吸引客人上門或增添用餐趣味，最近就有民眾到知名連鎖火鍋店用餐，拿到一張要回答動漫角色的有獎徵答，並在爆廢公社po文寫說「現在海底撈題目都這麼難嗎？」原本以為可以輕鬆換到免費的火鍋料，實際一作答才發現難度爆棚。
不過這份問答，是給客人在等待用餐時填寫的，上頭註明「提醒您！入座用餐遊戲即結束，人物名稱需以中文填寫，不能有錯字。」舉例來說，卡通哆啦A夢裡的大雄要寫「野比大雄」才算是正確答案。
此外，題目卷上還附註需填20個才能兌換小瓶可樂、雪碧、可爾必思，填對35個可換大瓶可樂、雪碧、血旺（半份），填出50個則可兌換芝士豆腐（半份）、龍蝦沙拉風味丸（半份）、大白菜或金針菇。
然而這份趣味問答難倒不少網友，仔細一看，雖然有一些是知名的動漫角色，但也有不少是相對冷門的人物，還有網友認出老中青3代卡通都有，是一份用心出的考題。
也有人直言，「看到這個獎勵，我選擇不填」、「怕你等太久無聊，弄點東西讓你忙」、「大眼仔不叫大眼仔，他叫麥克華斯基」、「那個是美羊羊，不是喜羊羊」、還有人開玩笑表示，查完答案一個小時就過去了，還不一定全查得到，「到底是來吃火鍋還是大家來找碴？」
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