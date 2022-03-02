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打高端出國受阻怎辦？ 陳時中曝「兩種解方」

停車格旁「神秘三角柱」是啥？功能曝光網卻嘆：好多人會失業

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發現，停車格旁邊都會有個「銀色三角形柱」，由於實在太好奇，於是他拍下來詢問網友們。圖／ingimage
一名網友發現，停車格旁邊都會有個「銀色三角形柱」，由於實在太好奇，於是他拍下來詢問網友們。圖／ingimage

開車停停車格，過一陣子要離開時，會發現開單員把停車費用夾在汽車車窗上。一名網友發現，停車格旁邊都會有個「銀色的三角形柱子」，上面有個黑色的塑膠殼，令他不禁疑惑，「這到底是什麼？」，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在「爆廢公社」發文，他最近在路邊停車時，發現停車格附近都會有個「銀色三角柱」，最上面是黑色的塑膠殼、側面則是有個圓形凸起物，由於實在太好奇，於是他拍下來詢問網友們，「為何停車格旁邊都有這個，這到底是什麼？」，吸引不少網友紛紛解答，有網友則分析，有了這項裝置，可能會讓某些族群失業。

網友紛紛猜測，「垃圾桶」、「隨時可以變身鋼鐵人」、「抓違規的吧？」、「工讀生在裡面計時」、「歇腳的椅子，歡迎試坐」、「停車遲遲未繳費，會觸發倒數計時，然後把車炸掉」、「車停超過時間會有雷射光束射破你輪胎」、「是空氣清淨機無誤」、「投幣式販賣機啊」、「站在旁邊按按鈕就可以傳送去你要的地方」、「藍牙喇叭吧」。

有網友則解答，「路邊停車收費機，應該是之前在研發用gogoro 電池的那一款」、「鏡頭自動照車牌登記收費，跟你去停車場一樣用辨識的（裡面是放gogoro退下來的電池）」、「拍你車牌叫你繳錢」、「感應計時器，收費」、「智能收費的機器，他會照你的車牌算你的停車時間，可以減少製單員」、「停車單科技化了」。

一名工程師表示，「為了減少人力，往後一個區域只要幾個工程師跟外勤人員就夠了，剩下都是交由電腦，若有無法辨識的車牌，會有人員前往現場拍照回傳」，讓不少人擔心可能會讓開單員失業，「已經在各地試辦很多智慧停車了」、「裝好後好多人會失業呢」。

有網友則好奇，若把鏡頭遮起來是否就可以不用付錢，一名相關從業人員解答，「他們都有後台系統在監控鏡頭，只要鏡頭不是正常畫面都會派人到現場而且很快到達，所以這個方法是行不通的」，若使用假車牌號碼，他們會跟市府連線資料庫，「畢竟路邊停車是政府的，抓到的話車主可能會吃上罰單」。

一名網友發現，停車格旁邊都會有個「銀色三角柱」，上面有個黑色的塑膠殼，令他不禁疑惑，「這到底是什麼？」，引起不少網友熱烈討論。圖／爆廢公社
一名網友發現，停車格旁邊都會有個「銀色三角柱」，上面有個黑色的塑膠殼，令他不禁疑惑，「這到底是什麼？」，引起不少網友熱烈討論。圖／爆廢公社

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