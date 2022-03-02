他朝聖牛排店「鎮店之寶」直呼超鬼 排隊2小時曝用餐體驗

連假出遊各地人擠人，想去餐廳吃個東西都得「排好排滿」。一名網友日前下午到一家連鎖牛排店，被眼前大排長龍的景象嚇壞，排了2小時進入店內看見「鎮店之寶」水果吧，種類多到像水果攤，直呼「超鬼」，但對於自助吧的評價似乎普普，引起不少網友討論。

一名網友在Dcard發文表示，在228連假期間的下午時段到中和的我家牛排，發現人潮超多，由於未訂位之關係，排隊至少等上2小時，「抽了號碼牌後，我前面有55組」。進去店內用餐後，震驚自助吧超豪華，玉米濃湯、各種熟食、餐包、炸物、蒸餃及飲料甜點等應有盡有，認為相當多元。

他認為這家牛排店的水果區多到像水果攤一樣。（翻攝自Dcard）

其中他發現水果區的種類高達17種，「甚至還有草莓」，店家也不時補充水果，讓他直呼根本是鎮店之寶，「這就是我要的水果自由」。但對於其他區的評價，他認為玉米濃湯「雷雷的」，「滷肉飯、可爾必思不要拿」、蝦子肉質普通等。若以自助吧吃到飽的話，他推薦必勝客比較划算，「雖然選擇比較少但幾乎沒有雷的。」

該文也因「圖文並茂」引起網友熱議，表示「同樣是我家牛排，為什麼你家的怎麼比較好吃」、「水果盤看了好舒服」、「根本不是去吃牛排，是吃自助bar。」、「我這邊的我家牛排都倒光光了」、「記得不是很好吃…整體就是很陽春。」、「這家真的是吃粗飽，只能說不要對味道抱有多大的期望。」