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打高端出國受阻怎辦？ 陳時中曝「兩種解方」

烏克蘭戰事上「漏算2點」 共軍能閃電攻台嗎？他點出答案

聯合新聞網 / 綜合報導
俄烏大戰進入第7天，雙方交戰仍未停火。 美聯社
俄烏大戰進入第7天，雙方交戰仍未停火。 美聯社

俄烏大戰進入第7天，雙方首輪談判未果，仍在交火當中。醫師洪浩雲認為，戰爭最高級的勝利是讓對方根本不敢打，烏克蘭有做到，只是漏算了「俄羅斯的瘋狂」、「歐洲盟友的膽小」兩點，也提到共軍有沒有辦法完全保密，閃電攻台，答案是「辦不到」。

洪浩雲在臉書指出，俄烏戰事在開打前就有傳言，實際上開打前戰爭就已經開始，事前情報工作很重要，反看如果中國要攻台，有沒有辦法做到完全保密，忽然閃電出擊，洪浩雲認為答案是「辦不到」，最近一次沒有打成的台海戰爭是95年飛彈危機，當時的美國航母戰鬥群就在台灣海峽。

另外洪浩雲也說，後勤補給是重中之重，很難想像俄軍在戰場上還會出現供應不足的情況，烏克蘭也有做到戰爭的最高級勝利，也就是「讓對方根本不敢打」，烏克蘭的國民意識很強，周邊拉幫結派的對象也夠多，只是卻漏算了兩點，分別是「俄羅斯的瘋狂」和「歐洲盟友的膽小」，所以只好退而求其次，讓戰事真的發生，再向對方證明「你真的不該打」。

洪浩雲最後也說，就算戰前勝算再高，一旦戰事開打，國家絕對會有損失，所以「讓對方不敢開打」是平時的要務，俄國誤判情勢的一個點是烏克蘭那邊有親俄的聲音存在「因為親俄的聲音反倒引發俄國侵略」這個邏輯很奇怪但真實存在，他建議「台灣最好想一想，該怎麼處理島上親中的意見」。

烏克蘭 俄烏戰爭 俄羅斯

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