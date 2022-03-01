他嫌「東泉辣椒醬」難吃 台中老饕怒揭超道地吃法　

號稱台中神醬的「東泉辣椒醬」，任何食物只要加入這一味，瞬間就能成為超道地的台中味。不過，近日卻有網友抱怨，此款辣椒醬一點都不辣，還有點藥味，引發網友們熱烈討論，也讓不少台中人怒了，紛紛在留言底下分享各種在地吃法。

該名網友在臉書社團「爆廢公社」分享他吃完東泉辣椒醬後的心得，他曬出一張「東泉辣椒醬」的瓶身照，並寫下「一點都不辣，還有點藥味」，似乎不符合原po的味口。

此話一出，引來大批台中網友們揭露「在地吃法」，「台中人才懂得美味!吃炒麵、豬血湯、大麵羹必備」、「炒麵、炒米粉、肉粽、絕配啊」、「乾麵、滷肉飯、控肉飯必加」、「一定要插入包子擠進去裡面吃」、「東泉辣醬，只適合加在炒麵，水煎包，包子跟乾麵」。

也有不少網友們歪樓，紛紛開玩笑「喝掉這瓶東泉跟一個彈匣選一個，台中人不接受道歉」、「我們慶記市名產就兩個，慶記跟東泉，你表示不喜歡吃東泉，那就是要吃慶記囉？」、「台中人都一人一瓶東泉插吸管，一口炒麵、一口東泉」、「這是台中人拿來當點滴，用打的，誰說是拿來沾食物的？」。

事後，該名網友還更新文章，表示此篇文章令他受益良多，「目前得知東泉辣椒醬除了可以配許多小吃，還有更多的日常生活用途，可以拿來洗澡、吊點滴、漱口、瓶身幹架、當作外藥敷傷口，還可抽獎拿槍等等等，雖然味道可能有些人不習慣，但還是有許多用途，小弟受教了，謝謝各位指導」。