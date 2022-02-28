目擊「行走的漫畫」自帶速度感 網驚：這輛車時速破百停不下來

228連假迎來好天氣，許多民眾把握機會開車出遊，一位男網友就分享他在路上目擊的「二次元AE86」，引起網友們一陣熱議，紛紛驚呼「自帶速度感，好狂野！」

一名男網友透過臉書社團「爆廢公社二館」PO文分享開車出遊時，在路上目擊的奇特景象，車道旁一台造型特殊的汽車吸引他的目光，仔細看才發現車身塗有黑白色特殊花紋，彷彿動漫《頭文字D》當中的AE86，漫畫般的塗裝讓它看起來彷彿「正在急速狂飆」。

原PO拍下照片並分享到臉書社團，短短3天吸引近1萬人按讚，網友們紛紛留言直呼「從二次元世界開出來的車耶，超酷！」、「頭文字D既視感」、「以為是P上去的，結果是真的」、「好有速度感」、「來～老師！音樂請下」。