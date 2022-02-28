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他問「綠色結晶菜」怎麼煮！網狂推：生吃涼拌沾1物超好吃
台灣種植的蔬菜品項相當多，且都相當美味。有網友在網上貼出一張「結晶綠色蔬菜」的照片，詢問該如何烹煮。其他網友一看直呼是來自澎湖的「冰花」，內行人留言「超好吃的，洗洗可加點胡麻醬！單吃就脆脆稍微鹹鹹的，配牛肉也不錯」。
有網友在臉書社團「廚藝公社」貼出一張「結晶綠色蔬菜」的照片，他詢問，「請問這是什麼菜？阿姨送給我媽，謝謝各位大廚，什麼料理比較好？」
其他網友則解釋「澎湖冰花，很棒的口感」、「冰花，好吃」，許多網友分享烹煮做法，留言「直接吃沾點胡麻醬」、「長壽菜，生吃」、「昨天煮麵時，最後加下去水滾馬上關火，也蠻好吃的，不宜煮太久」、「當沙拉吃，洗淨後沾千島醬或胡麻醬」、「涼拌就好」、「在澎湖吃過，是做成果汁」。
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