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BMW頂起休旅車！國1五車連環撞「短裙正妹」意外吸睛 本人出面報平安

聯合新聞網 / 綜合報導
國一連環車禍照片中的短裙妹引發熱議，本人親自在臉書貼文報平安。圖／取自臉書
國一連環車禍照片中的短裙妹引發熱議，本人親自在臉書貼文報平安。圖／取自臉書

國道一號北上苗栗交流道附近27日發生5車連環車禍，最後一輛BMWi8油電跑車把前一輛休旅車頂起，事故照片中的短裙妹意外引發熱議，她本人則在臉書貼文報平安，直呼「還好我沒駕鶴西歸」。

昨日國道北上132公里加800公尺處發生車禍，員警趕到處理，初步調查5車發生連環車禍，先是第一輛、第二輛在內側車道發生車禍，同車道後方3輛車子煞車不及，再次發生事故，這起意外造成車損，沒有人員受傷。

連環車禍最後一輛BMWi8新車價值約千萬元，頂起前方的休旅車，引來用路人側目，車主也當場拆卸下車牌，也被PO在網路，引發網友熱烈討論。其中一張事故照片中，一名身穿粉紅色短裙的女子在一旁查看車輛狀況，因此引發熱議。

國一連環車禍照片中的短裙妹引發熱議，本人親自在臉書貼文報平安。圖／取自臉書
國一連環車禍照片中的短裙妹引發熱議，本人親自在臉書貼文報平安。圖／取自臉書

該名女子昨日也在臉書貼文表示，「唉，好好的一台車，屁股就親下去了，還好我沒駕鶴西歸，去當神祖牌位，然後就包軌，請幫我刷一整排愛心謝謝」。

有網友留言「哪裡有車？我只看到一個半蹲的咩，害我一直喬角度看」、「我只能說你這拍照的tempo無與倫比」，她本人則回應「不要歪樓」、「那是過路的車輛拍的，我們在高速公路」。

車禍 國道

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