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她搭高鐵追劇手滑「手機卡門縫」 列車長一看傻眼：太扯了

聯合新聞網 / 綜合報導
網友搭高鐵追劇發生手機卡門縫的意外，所幸最終透過高鐵人員協助取回手機，且手機損傷也不嚴重。圖／取自Dcard
網友搭高鐵追劇發生手機卡門縫的意外，所幸最終透過高鐵人員協助取回手機，且手機損傷也不嚴重。圖／取自Dcard

搭乘高鐵時乘客多會邊滑手機，一不注意可能出現手機落軌的意外。有網友近日搭車時，拿在手中的手機不小心飛出去「卡在門縫中」，最終出動技師才救回手機，誇張事件連車長都直呼「太扯了！」

一名網友在論壇Dcard發文表示，她近日搭乘高鐵返家，由於自由座車廂旅客數較多，因此她站在車廂間滑手機，想不到看劇看到一半，手機竟從手中飛出去，她想伸手接手機，卻因此將手機摔進門縫中。

網友搭高鐵追劇發生手機卡門縫的意外，所幸最終透過高鐵人員協助取回手機，且手機損傷也不嚴重。圖／取自Dcard
網友搭高鐵追劇發生手機卡門縫的意外，所幸最終透過高鐵人員協助取回手機，且手機損傷也不嚴重。圖／取自Dcard

該網友說，「大概沒有人像我這麼荒謬，全車的工作人員都跑來關心，還問我怎麼辦到的，還好到站就有技師打開，車廂外的蓋子撿回手機，手機輕微刮傷但沒有大礙」。最終手機損傷不大，她直呼「大難不死的手機」。

該網友事後補充表示，事發後她從第一車箱跑到第七車廂找人協助，連車長都驚訝直呼「天啊，怎麼會這樣，太扯了妹妹！很可能要把門拆掉，也要做好換車的準備」。

網友搭高鐵追劇發生手機卡門縫的意外，所幸最終透過高鐵人員協助取回手機，且手機損傷也不嚴重。圖／取自Dcard
網友搭高鐵追劇發生手機卡門縫的意外，所幸最終透過高鐵人員協助取回手機，且手機損傷也不嚴重。圖／取自Dcard

其他網友紛紛留言「真的是愛縫了」、「天啊！怎麼會卡在那個地方」、「還好沒造成車禍呢」、「歡迎光臨my縫」、「手機：當時我害怕極了 車速好快」、「歪樓⋯可以請問原po手機殼嗎」。

高鐵公司表示，敬請旅客乘車時留意車門縫隙、不要過於靠近，避免隨身物品掉落或造成受傷。旅客若於列車上需要協助，均可向列車組員反應，以利後續處理。

高鐵 Dcard

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