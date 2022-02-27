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提款卡被ATM吃掉！他看「5字字條」少一個逗點超崩潰

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享他最近提款時看到機台上有一張紙條上寫，「不要插壞了！」，他不理會並插入卡片，卡卻被機台吞掉。示意圖。圖片來源／ingimage
一名網友分享他最近提款時看到機台上有一張紙條上寫，「不要插壞了！」，他不理會並插入卡片，卡卻被機台吞掉。示意圖。圖片來源／ingimage

提款機方便人民輕鬆提款，但最怕的就是機台壞掉，甚至把卡吞下去，有一名網友就分享他的提款卡被機台吃掉了，但事實上機台上有貼一張紙，「不要插，壞了」，但逗點太不明顯，讓他誤會心想，「誰這麼厲害可以把提款機插壞」。

原PO在爆廢公社公開版表示，他最近去提款機領錢時看見上面貼一張字條，寫「不要插壞了！」，他心想，「誰這麼厲害可以把提款機插壞」，便小心翼翼的把卡插進去，一插進去提款機一動也不動，他的卡也拔不出來，突然，他眼睛餘光又瞄到那張字條，上面是寫「不要插，壞了！」，讓他崩潰，「逗點可不可以逗大一點，你逗那麼一小點是誰看得到啦！」

網友紛紛留言，「寫故障就好了」、「是不是腦袋裡沒有裝故障2個字」、「這真的只能給拍拍而已」、「卡片被機器吃掉又要花錢重新辦一張了」、「不爭氣的笑了」、「要分段！！！不要插，壞了」。

此外，網友也表示，「它都說不要了你還硬插，出不來了吧」、「都已經跟你說壞了還要插」、「有紙條，正常人應該不會插吧」、「都寫了，不識字也可以問人好嗎？」、「應該寫『請客戶勿插入提款卡之外的卡片，容易導致夾卡或吃卡』，但很多人根本不會看，甚至現場提款機故障，依舊一堆人直接插卡進去後發現故障，才在那咆哮」。

提款機

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