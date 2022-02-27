台灣必去景點 網推這3地「沒去過會被外國人笑」

放假時與親朋好友出去玩，卻不知道可以去哪裡嗎？一名網友就好奇，「台灣有什麼這輩子一定要去的地方嗎？」，網友推薦「阿里山」、「九份」與「日月潭」，沒去過會被外國人笑。

原PO在PTT以「台灣有什麼這輩子一定要去的地方嗎？」為題詢問，並推薦武嶺，因為開車或騎車都可以，難易度很低。另外，嘉明湖聽說很不錯，但難度較高，基本上沒有爬山經驗的人只能放棄。

網友紛紛留言，「嘉明湖跟商業團不難吧」、「劍龍稜」、「你說的都很簡單，花一點小錢跟團就有了」、「講認真的，花蓮」、「都是用廣告堆出來的」。

也有網友分享三個他最推薦的景點，沒去過還會被外國人笑，「阿里山跟九份，這兩個地方我從來沒去過，直到去日本被一個路人老頭傻眼後，我回台灣就馬上衝去走走，另外再追加一個日月潭，沒去過也是會被外國人笑死的」。