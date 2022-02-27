快訊

桃園今+11例 公有市場、超商6處足跡曝光

板橋涮涮鍋又1員工確診 同住家人也中鏢 2員工足跡曝光

台灣必去景點 網推這3地「沒去過會被外國人笑」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友推薦「阿里山」、「九份」與「日月潭」，是沒去過會被外國人笑的三大台灣景點。示意圖／ingimage
網友推薦「阿里山」、「九份」與「日月潭」，是沒去過會被外國人笑的三大台灣景點。示意圖／ingimage

放假時與親朋好友出去玩，卻不知道可以去哪裡嗎？一名網友就好奇，「台灣有什麼這輩子一定要去的地方嗎？」，網友推薦「阿里山」、「九份」與「日月潭」，沒去過會被外國人笑。

原PO在PTT以「台灣有什麼這輩子一定要去的地方嗎？」為題詢問，並推薦武嶺，因為開車或騎車都可以，難易度很低。另外，嘉明湖聽說很不錯，但難度較高，基本上沒有爬山經驗的人只能放棄。

網友紛紛留言，「嘉明湖跟商業團不難吧」、「劍龍稜」、「你說的都很簡單，花一點小錢跟團就有了」、「講認真的，花蓮」、「都是用廣告堆出來的」。

也有網友分享三個他最推薦的景點，沒去過還會被外國人笑，「阿里山跟九份，這兩個地方我從來沒去過，直到去日本被一個路人老頭傻眼後，我回台灣就馬上衝去走走，另外再追加一個日月潭，沒去過也是會被外國人笑死的」。

阿里山 九份 日月潭 武嶺

延伸閱讀

阿里山櫻花開極盛 228連假計湧入人車 警將加強取締

在四季皆美的日月潭吃Brunch！「遊牧Nomad Day」手作肉桂捲必點　沿湖邊散步愜意升級

影／日月潭最美單車道變「臭水溝」 元凶抓到了！

寒流挾大雨 不減阿里山遊客賞櫻趣

相關新聞

提款卡被ATM吃掉！他看「5字字條」少一個逗點超崩潰

提款機方便人民輕鬆提款，但最怕的就是機台壞掉，甚至把卡吞下去，有一名網友就分享他的提款卡被機台吃掉了，但事實上機台上有貼一張紙，「不要插，壞了」，但逗點太不明顯，讓他誤會心想，「誰這麼厲害可以把提款機插壞」。

女網友收到「烏克蘭傭兵徵選」簡訊 她笑：我連槍都不會握！

現在俄羅斯大舉入侵烏克蘭，引發全球關注。不過日前有位女網友表示，她收到來自「烏克蘭的傭兵徵選」簡訊，內容指出她通過烏克蘭的傭兵選拔，還幫她訂好機票，只要在當天拿著身分證與護照前往機場，就會配送槍枝讓她上戰場，原PO幽默表示「我連槍枝都不會握」。

台灣必去景點 網推這3地「沒去過會被外國人笑」

放假時與親朋好友出去玩，卻不知道可以去哪裡嗎？一名網友就好奇，「台灣有什麼這輩子一定要去的地方嗎？」，網友推薦「阿里山」、「九份」與「日月潭」，沒去過會被外國人笑。

十大傳訊最惱人回話　「笑死、ㄏㄏ」比已讀不回更討厭

今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》聲量趨勢帶你一起來看看，哪些回話讓人超惱怒，讓人直呼「不如不要回」！

孩子玩手遊 家長驚覺一個月「小額付款」達一萬六千元

日前一名網友在「爆料公社」發文表示，家中14歲的孩子，玩手遊已有兩年時間。最近發現，手遊的小額交易在一個月內居然達一萬六千元，才驚覺出事了，直呼根本就是「大額交易」。

他問烏克蘭人為何現在才逃跑？ 網：像極了「千萬別抬頭」

俄羅斯入侵烏克蘭後，大批民眾驅車往西逃離，主要幹道上湧現大量車潮，對比幾周前烏克蘭民眾的怡然自得，如今的市容顯得滿目瘡痍。一名網友在PTT發文詢問：「為何基輔市民今天才開始逃命？」引發眾人熱烈討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。