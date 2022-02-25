鄰居根本「社區監視器」 她怨在家一舉一動被看光

一名女網友在「爆怨公社」發文表示，對面鄰居常多管閒事，不僅會觀察家中訪客出入，甚至連原PO在家的穿著都要管，讓她非常受不了。

該網友提到，鄰居曾跟原PO爸爸反應她在家都不穿褲子，讓她無奈說道：「對面阿桑為什麼會知道我穿沒穿褲子？她是不是沒事就偷看我們家，而且我明明有穿褲子，只是比較短而已」。另外，她表示之前因為從事全職保險工作，有時會請朋友直接到家裡簽名，沒想到對面鄰居向她爸爸表示家裡有很多男人出入，讓原PO氣憤表示：「我的女客戶是都人間蒸發還是透明人」。

不少網友對原PO的遭遇感到同情，「阿桑只看到自己想看的」、「阿桑的工作之一就是東家長西家短」、「阿桑就是吃飽太閒，自認為有正義感」、「這種鄰居很恐怖欸，一點隱私也沒有」、「社區監視器」。

許多網友也留言表示曾有過類似經驗，「沒事，我上大夜班每天晚上才出門早上回家，都可以被說整天不務正業早上睡覺晚上嗨」、「我一個星期洗一次衣服，拿去頂樓晾曬的時候，被樓下歐巴桑說不要太常洗衣服」、「哇…這跟我們某個病患好像，一整天都在看鄰居在不在，有沒有去上班，家裡燈有沒有開，電視看到幾點，好可怕」、「還有莫名其妙問我婆婆幹嘛讓我住月子中心的…」。