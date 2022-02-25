中風病患問「知道ICU的意思嗎？」 醫聽答案超揪心
對於許多人來說，醫院的加護病房（ICU）是個生離死別的地方，而ICU就是Intensive Care Unit的縮寫。一名在醫院擔任實習物理治療師的女網友貼文表示，一名病人替「ICU」下了另一種解釋，讓她聽了很難過，呼籲大家要珍惜身邊的人。
這名女網友在Dcard寫道，日前有一名病人問她「妳知道ICU是什麼意思嗎？」還沒等她回答，病人又說「是 I want to see you」。這名病患透露他的爸爸住在加護病房好幾天了，而自己卻因為中風得住院治療，「可能見不到他最後一面了」，讓原PO聽完愣住。
原PO感慨的說，在醫院裡遇過太多病人悲傷的故事，也讓她更珍惜自己健康的身體，「感激我的家人都平安，更學會要好好渡過每一個當下，去享受生活。雖然只是短短的一個問句，卻深深的烙印在我的心裡」。
不少網友看了都感到很心酸，「天啊，好糾心喔」、「眼淚噴出來了」、「醫院會看到很多生死離別，病人們有時候就像是人生導師一樣，教會我們很多道理，這些能夠成為妳未來應對人生課題的養份」、「到了加護病房上班後才知道人很脆弱，騎車要騎慢一點、要好好的愛周遭每一個人」。
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