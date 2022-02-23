她戶頭剩40元急問「2000元怎麼過1個月？」 網曝1方法：可以應急

不少人到了月底會煩惱三餐的花費。一名網友的戶頭加上錢包裡的錢總共只剩下2000元，要背學貸還有電費、手機費還沒繳，於是想問問網友們，「很窮的時候都怎麼吃三餐？」，吸引不少網友分享自身的省錢方法。

一名網友在「Dcard」心情版發文，由於家裡很突然地出了點事情，所以把錢都給家裡了，戶頭存款只剩40元加上錢包的錢，總共只剩2000元，但她在外租屋還要背學貸，不敢跟家裡要錢，所幸房租已繳清，但電費及手機費都還未繳，令她相當煩惱，於是想問問網友們，「如何用最少的錢過一個月」，引起不少網友熱議。

網友紛紛建議，「去打個臨時工，一天馬上賺一千多，至少救急一下」、「你還是跟家裡說一下吧，40塊有點跨張…」、「方不方便先跟比較要好的朋友借呢？ 至少應應急先～」，不少網友推薦去找臨時工，「推薦去找那種六日的臨時工讀，當日現結也不怕被拖到薪水，有些甚至還會供餐」、「小雞上工有很多臨時的」、「PTT part-time版、小雞上工、打工趣，找一些當日活動工，能當天現領的，記得不要去那種要先繳錢的高薪打字之類的喔」、「小雞上工有很多任務可以去看看！基本上給的薪資都不會太低，可以應急」。

有網友則分享自身經歷，「剩兩千塊一天五十應該可以，手機費電費一個月不繳應該也沒關係」、「我真的有過剩兩千...活一個月，我都吃滷肉飯、乾麵、吐司、泡麵，就這樣撐過了那困難的一個月... 」、「買一包糖跟吐司，喝點糖水能避免血糖太低」、「去印尼店買印尼泡麵，一包好像9-10塊，買一箱可以很好的撐過去」、「Fb有剩食社團，通常是劇組或辦活動剩的便當之類的，可以去拿幾個回家冰就可以省幾餐了」、「分享一下我最窮時候的過法，早上睡到中午跳過早餐、中午餓肚子、晚上吃乾麵，有附湯那種，可以買一些吐司充飢」。

有熱心網友則願意幫助原po，「需要的話可以寄物資（餅乾之類的）給你！加油」、「如果原po需要的話，我有全家的11顆茶葉蛋跟兩包冰心地瓜通通給你，給我手機號碼可以轉給你」、「如果需要的話可以私訊我喔～可以拿一些麵包或者泡麵之類的，不用不好意思，先解決眼前的困難比較重要」。

原po也回應，一下班看到留言快哭出來，「好多人都好善良，謝謝你們大家的心意和意見，目前還有錢可以吃飯，等真的過不去的時候，會想辦法找朋友借的」。