大學遇到噁心室友半年不丟垃圾 女大生嘆：住在垃圾場

到外地求學的大學生通常會選擇住在宿費便宜、離上課地點近的學校宿舍，但要遇到生活習慣相近、個性又和的室友真的得看運氣。一名女大生在「Dcard」抱怨她的室友衛生習慣極差，堆積六包垃圾、孳生果蠅，引起網友們熱烈討論。

原PO指出，室友從上學期到現在都沒有丟垃圾，桌上還擺著沒喝完的飲料，「上學期學校宿舍東西可以不用搬回去，所以回來還是長這樣。」她貼出一張室友座位照，只見桌面、桌底的物品凌亂不堪，塞滿雜物，有六包份量不小的垃圾擺放在四周，她無奈說道「妳的宿舍不是妳的宿舍，是垃圾場吧！」

網友見狀紛紛表示，「現在大學有拾荒系嗎」、「垃圾室友無誤，不意外」、「太狠了」、「我…以為…女生宿舍都是香的」、「這照片有味兒」、「可能她喜歡收集垃圾吧」、「滋養一寒假也太扯，放假前的衛生檢查怎麼過的」、「感覺房間會有一堆蟑螂」、「髒兮兮會生病」、「有潔癖的絕對大爆發」。

有一名網友表示，他也曾遇過衛生習慣很差的室友，積很久的垃圾不倒，「長蟲了就再包一層，一直包一直包」，讓他無法理解地質問道：「拿去丟掉很困難嗎？」其他網友也分享了「髒室友」故事，「我的室友的碗可以三個月不洗」、「我的室友也是這樣，便當盒、紙碗、免洗餐具、飲料杯什麼的，用完之後就丟在旁邊，堆成一座小山」、「我有兩個室友專門撿流浪貓回來，貓咪上完廁所也不幫忙丟，都發味了」。