匯款錯戶頭他慘被吞「兩萬元」急求助 網教：只剩這一招

銀行帳戶號碼繁多，輸入時一個手誤就可能匯錯要匯款的帳戶，有網友便因此在《爆怨公社》上求助。他表示，他原本要匯款兩萬元給家人，卻因為輸入時輸錯一個數字，因此匯錯到陌生人帳戶，雖然緊急聯絡行員，也得到對方聯絡方式，但卻遇到消極回應，因此苦惱問「該怎麼做才可以把錢要回來？」

該網友表示，事發的當下他就打給郵局客服，客服要他隔天帶存摺去分行，確認有沒有真的匯出，結果發現真的已經匯出去，他只好打給對方分行說明情況，並聯繫對方陳先生，原本想說應該能夠就此解決。

陳先生卻跟行員說，可以留電話，讓該網友打給他。從那天開始他每天都打，卻因為疑有設定阻擋陌生來電無法接通，傳簡訊也不回，他只好試著用電話號碼加對方LINE，結果也被已讀不回，對方的消極回應讓該網友十分苦惱，還表示「這筆錢對我很重要，究竟該如何做才能把錢要回來？」

許多網友們認為只剩提告一途「報警處理 」、「提告民事不當得利，但如果有他無歸還意願的確切證據可以提告侵占。」也有人貼出律師說法「先聯絡金融機構看是否能協助處理，若對方願意還錢就能順利解決，若不願意還錢，就只能透過訴訟的方式來要求對方，但興訟的時間成本也要考慮進去。」

也有遇到類似情況的苦主出來抱怨「我去年才遇過，公司6年沒在使用的帳戶去，老闆長年在國外，還要回想那6年沒使用的帳戶大小章是哪一個？我還要為此特地跑那家銀行一趟。還錢沒問題，照我們公司的出帳流程走。自己的錯誤造成別人的麻煩，既然那筆錢那麼重要，按下匯出鍵時怎麼不再三確認！你的錢是錢，我的時間就不是時間？」