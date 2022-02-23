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他分享睡10年「木箱床」被友嫌：不吉利 網爆笑：可以用一生

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友分享自己量身訂做的「木箱床」給朋友看，但卻被好友們嫌棄，裡面放了移動式冷氣、暖氣、床墊則是用露營用的，此文一出，引起不少網友熱烈討論。圖取自「爆怨公社」
有網友分享自己量身訂做的「木箱床」給朋友看，但卻被好友們嫌棄，裡面放了移動式冷氣、暖氣、床墊則是用露營用的，此文一出，引起不少網友熱烈討論。圖取自「爆怨公社」

足夠的睡眠相當重要，不僅會影響健康也會影響到日常生活。最近天氣冷，有網友分享自己量身訂做的「木箱床」給朋友看，但卻被好友們嫌棄，裡面放了移動式冷氣、暖氣、床墊則是用露營用的，他也表示，「這床我睡了10年」，於是好奇，「有人也這樣睡的嗎？」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文，這幾天天氣很冷，他分享自己溫暖的床給好友看，但好友們卻說不吉利或是想封釘，令他不禁直呼，「蓋起來睡覺錯了嗎？」，他表示，這張床他睡了10年，自己量身訂做的，舒服又安靜，天氣冷熱時開移動式冷氣、天氣冷則開暖氣，照片可見，木箱床裡面放了樟樹木屑可以防臭、小風扇可以通風以及枕頭和抱枕，再鋪上露營用床墊，此文一出，引起不少網友熱烈討論。

最後，他也解釋，這其實是上班午睡用的床，本來想在家裡也放一個，但父母不同意。

網友紛紛爆笑，「有開放體驗嗎？」、「這真的躺下去就覺得嗩吶一響，抬走了事」、「蠻前衛的」、「真的能這樣睡十年，也是蠻厲害的」、「根本只差在腳那邊放一碗飯，插三炷香」、「能做出這個東西也算是有才啦～」、「睡的時候表情要安祥一點 」、「你曬到陽光，身體會有灼熱感嗎？」、「可以用一生的床CP值很高」。

有網友則表示，「至少內外都要貼一下防火材質，不然火災直接當場火化」、「這個好，這種絕不會睡到掉下去床底下」、「這設計很好啊～材質換好點，可以從出生睡到往生，都不用再換了喔」、「我建議啦，有錢就做新款的，門上掛電視、四個角落放音響，開棺前後安裝氣壓桿，掀起來會很輕鬆」。

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